Οι μέρες περνούν και ο Ολυμπιακός είναι ολοένα και πιο κοντά στο να πει «αντίο» στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αφήνοντας ένα μεγάλο «κενό» πίσω του.

Αν πρέπει να διαλέξουμε έναν παίκτη, που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα ήθελε να δει να απουσιάζει δεν γίνεται να αφήσουμε εκτός συζήτης τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός φορ πραγματοποιεί μία φανταστική σεζόν, καθώς έχει φτάσει ήδη τα 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τελευταίο του «θύμα» ήταν ο Παναιτωλικός (30/11, 0-1), χαρίζοντας μία σημαντική νίκη για την ομάδα του. Ωστόσο, πλησιάζει ο καιρός, όπου ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» θα σημειώσει απουσίες.

Κι αυτό, εξαιτίας του Κυπέλλου Εθνών Αφρική!

Ο Ολυμπιακός πρέπει να «ζήσει» χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Όλα δείχνουν πως το τελευταίο παιχνίδι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί για το 2025 με τον Ολυμπιακό θα είναι κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 17:30).

Κι αυτό, γιατί -εκτός συγκλονιστικού- απροόπτου θα είναι στην αποστολή του Μαρόκου για τη διοργάνωση, που θα γίνει στην Αφρική.

Μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου είναι δεδομένο, πως θα απουσιάζει, καθώς τότε είναι η τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Ωστόσο, πιθανότατα το Μαρόκο θα πάει ακόμα πιο… μακριά. Τι σημαίνει αυτό για τους Πειραιώτες; Πως θα χάσουν το μεγαλύτερό τους «όπλο», που φέτος δίνει και πολλούς βαθμούς.

Απέναντι στον Παναιτωλικό (30/11, 0-1), την ΑΕΛ (18/10, 0-2), την Κηφισιά (09/11, 1-3) ήταν ο ποδοσφαιριστής που σκόραρε τα νικητήρια γκολ.

🔴⚪ Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά από 12 αγώνες! / The table after 12 matches in the #slgr 🔝 pic.twitter.com/3baLIjg4vN — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 1, 2025

Την ίδια ώρα, κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης. Παράλληλα, κόντρα σε Ατρόμητο (22/11, 3-0) και Πανσερραϊκό (13/09, 5-0) είχε «ξεκολλήσει» την ομάδα του από το… μηδέν.

Παρ’ όλα αυτά, σε λίγες ημέρες ο Ολυμπιακός θα πρέπει να του πει «αντίο». Το «πώς» θα καλύψει αυτό το τεράστιο κενό που θα αφήσει;

Μόνο ο χρόνος θα το δείξει, με τους Μεχντί Ταρέμι και Ρομάν Γιάρεμτσουκ να είναι έτοιμοι για νέες «αποστολές».