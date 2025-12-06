Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει τη δικιά του «σπεσιαλιτέ», καθώς από όταν πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό παίρνει… άριστα στα «ψαλιδάκια»!

Ο Ολυμπιακός είναι ο «πρωταθλητής χειμώνα» για τη φετινή σεζόν. Η νίκη απέναντι στον ΟΦΗ (06/12, 3-0), για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League ήταν αυτή που «κλείδωσε» τον άτυπο τίτλο.

Σε ένα ματς, όπου ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «έλαμψε» για ακόμα μία φορά! Ο Μαροκινός επιθετικός θα πάει με… φόρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς πρόσθεσε ακόμα δύο γκολ για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 14 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντάς μας για ακόμα μία φορά τη «σπεσιαλιτέ» του.

«Τα ανάποδα ψαλίδια είναι ο αγαπημένος μου τρόπος σκοραρίσματος»

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και δύσκολους τρόπους για να σκοράρει ένας ποδοσφαιριστής είναι το «ψαλιδάκι».

Ωστόσο, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη θητεία του στον Ολυμπιακό παίρνει… άριστα σε αυτό το κομμάτι! Έτσι και αλλιώς, έχει τρία τέρματα μέσα σε 21 μήνες, με το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το απίθανο γκολ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «θαύμα» της Σερβίας;

Όταν και ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League. Σε ένα ματς, όπου οι Πειραιώτες ήταν με την… πλάτη στον τοίχο.

To σκορ ήταν 3-1 υπέρ τους και ο Μαροκινός επιθετικός επιχείρησε ένα ανάποδο «ψαλιδάκι» και την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Ισραηλινών για την «ισοφάριση»! Σε ένα γκολ, που εν τέλει «οδήγησε» και το παιχνίδι στην παράταση.

Μάλιστα, μετά από εκείνο το παιχνίδι είχε δηλώσει πως του αρέσει πάρα πολύ να σκοράρει με αυτόν τον τρόπο!

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τα «ψαλιδάκια»:

«Τα ανάποδα ψαλίδια είναι ο αγαπημένος μου τρόπος σκοραρίσματος, έχω βάλει πολλά γκολ με αυτό τον τρόπο, μου αρέσει και το προσπαθώ πάντα. Έτσι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, πως το είχα ξανακάνει και μπορούσα και εκείνη τη φορά».

Και το απέδειξε, σχεδόν έναν χρόνο, μετά το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αυτή τη φορά, με το Μαρόκο και σε ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μπενίν. Μετά από μία βαθιά μπαλιά, γύρισε το κορμί του, και με ένα φανταστικό τελείωμα έκανε ό,τι και στο Conference League!

ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΞΑΝΑ: Απίθανο γκολ Ελ Κααμπί «βγαλμένο» από το… Conference League! (video) Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε ένα απίθανο τέρμα με το Μαρόκο, θυμίζοντας αυτό που πέτυχε στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Για να φτάσουμε στο ματς με τον ΟΦΗ (06/12, 3-0) και στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έπειτα από μία εκτέλεση κόρνερ, ο Λορέντσο Πιρόλα με τακουνάκι έκανε ασίστ στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που δεν δίστασε και έκανε ξανά «ψαλιδάκι» στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα! Προσθέντοντάς ακόμα μία «ζωγραφιά» στο… βιογραφικό του, έχοντας τρία γκολ, μέσα σε -σχεδόν- 1.5 χρόνο, που να μην μπορεί να τα «ξεχωρίσεις»!