Ο τελευταίος μήνας για την ΑΕΚ έχει τον δικό της πρωταγωνιστή που «αθόρυβα» ανέβασε την απόδοσή του, αλλά και την ομάδα του!

Η ΑΕΚ μπόρεσε να «επιβιώσει» από ένα πρόγραμμα-φωτιά, που παρόμοιό του δύσκολα θα συναντήσει ξανά.

Η αρχή έγινε με τον Άρη (23/11, 1-0), για να ακολουθήσει η «αποστολή» στην έδρα της Φιορεντίνα (27/11, 0-1), για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο ματς με τον Παναθηναϊκό (30/11, 2-3).

Κι όμως, η «Ένωση» μπόρεσε να πάρει εννέα βαθμούς, σε αναμετρήσεις που μπορούν να «φτιάξουν» κατά πολύ το μέλλον της.

Μπορεί τα φώτα να «πέφτουν» επάνω στον Λούκα Γιόβιτς για το χατ-τρικ με τον Παναθηναϊκό (30/11, 2-3).

Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής της ΑΕΚ τον τελευταίο μήνα είναι ένας ποδοσφαιριστής, που κάνει «αθόρυβα» τη δουλειά του.

Η «αθόρυβη» δουλειά του Πινέδα

Ο Ορμπελίν Πινέδα ξεκίνησε τη φετινή σεζόν σε… χαμηλές πτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, τον τελευταίο μήνα έχει «ανεβάσει» την απόδοσή του.

Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι τη διαφορά έχουν κάνει τα γκολ του με τον ΟΦΗ (09/11, 0-1) και τον Παναιτωλικό (23/11, 1-0). Παρ’ όλα αυτά, τα όσα κάνει ο Μεξικανός χαφ και δεν φαίνονται στη στατιστική είναι αυτά που βοηθούν την «Ένωση».

Στις τελευταίες αναμετρήσεις είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο «αθόρυβος» πρωταγωνιστής της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Τρέχει ασταμάτητα, «καταπίνει» πάρα πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, «κόβει και ράβει», ενώ είναι η «δύναμη» της ΑΕΚ στα χαφ, «θυμίζοντας» γιατί δαπάνησε ένα τεράστιο ποσό, για να τον αποκτήσει.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό (30/11, 2-3) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League ήταν ξανά φανταστικός. Ανασταλτικά έκανε φοβερή δουλειά, καθώς είχε 4/5 επιτυχημένα τάκλιν, με τρεις ξεκαθαρίσεις και επτά ανακτήσεις της μπάλας!

Μάλιστα, κέρδισε συνολικά τις 12/15 μονομαχίες που έδωσε σε αέρα και έδαφος.

Την ίδια ώρα, και επιθετικά έκανε την αθόρυβη «δουλειά», καθώς πολλές φορές οργάνωνε το παιχνίδι της ομάδας του έχοντας 85% ευστοχία στις πάσες του (41/48), ενώ κέρδισε πέντε φάουλ, έχοντας και 1/1 επιτυχημένη ντρίμπλα.

Σε μία εμφάνιση, που ναι μεν η στατιστική του δεν δείχνει «εξωπραγματικά» πράγματα. Όμως, ήταν «ό,τι χρειαζόταν» η ΑΕΚ να έχει στο κέντρο της.