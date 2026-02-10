O Γιώργος Αθανασιάδης ήταν «Κέρβερος» απέναντι στον ΠΑΟΚ (08/02, 0-0) και ανάγκασε τον Δημήτρη Πέλκα να μείνει μακριά από το μεγαλύτερο σερί του!

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έμεινε… άσφαιρο. Άρης και ΠΑΟΚ (08/02, 0-0) δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, όπου οι πρωταγωνιστές ήταν οι τερματοφύλακες. Πόσω μάλλον, ο Γιώργος Αθανασιάδης, που ήταν σε μία εξαιρετική κατάσταση.

Ήταν κομβικός για το τελικό αποτέλεσμα, ενώ οι αριθμοί του ήταν εντυπωσιακοί. Σύμφωνα με το Sofascore, είχε 9.3 βαθμολογία, έχοντας μόνο τέσσερις επεμβάσεις!

Παράλληλα, είχαμε και ρεκόρ στο πρωτάθλημα, αφού μπόρεσε να «αποτρέψει» 2.38 xGoals!

«Κάστρο» το σπίτι του Άρη, αλλά δεν είναι αρκετό Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 (08/02), ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος χωρίς εντός έδρας ήττα σε ντέρμπι, αλλά υπάρχει κι ένα άλλο στατιστικό, που προβληματίζει.

Η καλύτερη επίδοση, που έχουμε -μέχρι στιγμής- στη Stoiximan Super League. Φυσικά, η απόκρουση, που έχει «μείνει» πιο πολύ είναι εκείνη στον Δημήτρη Πέλκα στα… χασομέρια!

Κι όχι μόνο αυτό, αφού «χάλασε» τον παίκτη του ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο σερί του!

Γιατί ο Πέλκας «κυνήγησε» το γκολ

Στο 90+1’ ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πήγε να σκοράρει ένα απίθανο γκολ. Μετά από μία σέντρα, επιχείρησε ένα ψαλιδάκι και η μπάλα κατέληγε στη δεξιά πλευρά του Γιώργου Αθανασιάδη.

Ωστόσο, ο 32χρονος τερματοφύλακας εκτινάχθηκε και μπόρεσε να του πει «όχι»! Αν ο Δημήτρης Πέλκας σκόραρε, εκτός από μία πιθανή νίκη για το ΠΑΟΚ θα είχαμε και το μεγαλύτερο σερί στην καριέρα του!

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής είχε βρει δίχτυα τόσο με τον Πανσερραϊκό (01/02, 4-1), όσο και με τον ΟΦΗ (18/01, 3-0). Δηλαδή, και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις, που έπαιξε στο πρωτάθλημα.

Αν σκόραρε θα έφτανε τα τρία συνεχόμενα ματς με γκολ! Γεγονός, που ποτέ έχει καταφέρει στην καριέρα του.

Απέναντι στον Άρη (08/02, 0-0) έφτασε μία… ανάσα από το να τα καταφέρει, αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης έβαλε «στοπ» στον ΠΑΟΚ και στο σερί του Δημήτρη Πέλκα.