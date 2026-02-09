Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 (08/02), ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος χωρίς εντός έδρας ήττα σε ντέρμπι, αλλά υπάρχει κι ένα άλλο στατιστικό, που προβληματίζει.

Ο Άρης ολοκλήρωσε τον «κύκλο» των ντέρμπι στην κανονική διάρκεια της φετινής Stoiximan Super League, μετά το 0-0 (08/02) με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Κανένας από τους διεκδικητές του τίτλου δεν πέρασε από την έδρα του: 0-0 με τον Ολυμπιακό, 1-1 με την ΑΕΚ, 1-1 με τον Παναθηναϊκό και τέλος, 0-0 με τον ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, όμως, δεν κατάφερε να κερδίσει και κανέναν τους, για πρώτη φορά μετά από οκτώ σεζόν!

Έτσι, λοιπόν, με 26 βαθμούς παραμένει στο -12 από την πρώτη τετράδα και τον Λεβαδειακό, αλλά και στο -6 από πέμπτο Παναθηναϊκό, που έχει παίξει κι ένα ματς λιγότερο.

Στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson έχει μείνει εκτός συνέχειας, άρα το «τρένο» της Ευρώπης μπορεί να το διεκδικήσει μόνο από τα Play Offs για τις θέσεις 5-8. Εκεί, πιο πιθανός άμεσος ανταγωνιστής του θα είναι είτε ο Παναθηναϊκός, είτε ο Λεβαδειακός, ενώ οι Βόλος (25 β) και ΟΦΗ (24 β με ματς λιγότερο), μοιάζουν επίσης απειλητικοί.

Γενικότερα, θα είναι μία διαδικασία με τεράστιο ενδιαφέρον, στην οποία ο Άρης οφείλει να δείξει πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα, αν θέλει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.