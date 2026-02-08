Δύο φάσεις, που «έκριναν» όλο το παιχνίδι, δύο στιγμές, που αν είχαν άλλη κατάληξη, το ίδιο θα ίσχυε και για το Άρης – ΠΑΟΚ (08/02, 0-0)!

Όλα… μηδέν στο Άρης – ΠΑΟΚ (08/02, 0-0). Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League, δεν είχε σκορ.

Σε ένα ματς, που θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη, αν οι δύο τερματοφύλακες δεν έπαιρναν «άριστα»!

Τόσο ο Γίρι Παβλένκα, όσο και ο Γιώργος Αθανασιάδης έκαναν φοβερές αποκρούσεις και ήταν από τους κύριους λόγους, που δεν είχαμε ούτε ένα τέρμα στην αναμέτρηση!

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς οι δύο πορτιέρε «μίλησαν», όταν η μπάλα «ζύγιζε» περισσότερα κιλά.

Δύο φάσεις, που όλα πήγαν να τα αλλάξουν

Η αλήθεια είναι πως δεν είχαμε πάρα πολλές αξιόλογες στιγμές. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά, υπήρξαν δύο τρομερές στιγμές, μία από κάθε πλευρά.

Στο 90+1’ ο Δημήτρης Πέλκας παραλίγο να σκοράρει ένα φανταστικό τέρμα. Με ένα εντυπωσιακό γυριστό, έστειλε την μπάλα προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε «απάντηση»!

Κι όμως, εκτινάχθηκε και «στέρησε» τον πανηγυρισμό από τον Δημήτρη Πέλκα.

Ο Άρης το πάλεψε και στο 90+3’ λίγο έλειψε να πάρει τους τρεις βαθμούς! Το πώς; Ο Φαμπιάνο, μετά από μία εκτέλεση κόρνερ, πήδηξε ψηλότερα από όλους και με μία καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς την εστία.

Όμως, ο Γίρι Παβλένκα ήταν εκεί. Φώναξε «παρών» και με μία τρομερή επέμβαση έβαλε «στοπ» στον Βραζιλιάνο αμυντικό!

Δύο στιγμές, ενώ η κανονική διάρκεια είχε ολοκληρωθεί, αλλά οι δύο τερματοφύλακες, άλλαξαν όλη την… ιστορία του ματς.