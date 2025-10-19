Άρης vs Παναθηναϊκός (19/10, 19:30), σε ένα ματς που έχει πολλές «ιδιαιτερότητες» και οι δύο ομάδες, εκτός από τη νίκη «κυνηγούν» διαφορετικά πράγματα, ώστε να πάρουν το «τρίποντο»!

Λίγες ώρες απέμειναν για μία σπουδαία αναμέτρηση. Ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30), σε ένα ματς-φωτιά!

Και οι δύο ομάδες θα επιχειρήσουν να πάρουν το «τρίποντο», ώστε να μην δουν τα άλλα κλαμπ να «ξεφεύγουν» στη βαθμολογία.

Ωστόσο, για να καταφέρουν να πάρουν τη νίκη θα «αναζητούν» διαφορετικά πράγματα. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να «θυμηθούν» το 2007 και πρέπει να «βρουν» τον δικό τους… Ροτζέριο Μπελέμ.

Από την άλλη, η ομάδα του Χρήστου Κόντη θέλει να πετύχει κάτι «πρωτόγνωρο» στη Stoiximan Super League για το 2025!

Δύο σερί νίκες τη σεζόν 2006-07

Στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων, ο Άρης μπόρεσε να πάρει ένα σπουδαίο «τρίποντο».

Επομένως, θα «αναζητήσει» τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του απέναντι στους «πράσινους», μετά από 18 χρόνια!

Κι όμως, οι «κίτρινοι» έχουν να «χαμογελάσουν» δύο φορές σερί απέναντι στον Παναθηναϊκό από τη σεζόν 2006-07! Τότε, στην 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος είχαν κερδίσει με 1-0 στην έδρα τους, έπειτα από γκολ του Γκιγιέρμε Βάισχαμερ.

Στην 28η αγωνιστική οι δύο ομάδες τα είπαν… ξανά! Αυτή τη φορά, ήταν ο Νασιμέντο Μπελέμ, που είχε «χτυπήσει» στο ΟΑΚΑ στο 89ο λεπτό και ο Άρης ολοκλήρωσε το 2/2 απέναντι στο «τριφύλλι»!

Έκτοτε, ποτέ δεν έχουν υπάρξει δύο συνεχόμενες νίκες, από την πλευρά της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ!

Ένα εκτός έδρας «τρίποντο» και «στοπ»

Τι και αν διανύουμε τον 10o μήνα του 2025; Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ακόμη δύο σερί «διπλά» στο πρωτάθλημα.

Κι όμως, η χρονιά δεν είχε πολλά θετικά αποτελέσματα «μακριά» από το σπίτι του. Πριν από λίγες εβδομάδες ο σύλλογος του Χρήστου Κόντη πέτυχε με buzzer-beater, μία σπουδαία νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό (28/09, 1-2).

Πλέον, έχει μπροστά του μία νέα «πρόκληση», καθώς εκτός από την τρίτη του συνεχόμενη επικράτηση «ψάχνει» και κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ φέτος.

Ποια ομάδα θα μπορέσει να βρει τα όσα «αναζητά»; Μόνο ο χρόνος θα το δείξει…