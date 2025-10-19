Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στην έδρα του Άρη (19/10, 19:30). Ποιο είναι το πλάνο του Χρήστου Κόντη, για να πάρει το «τρίποντο» η ομάδα του;

Η Stoiximan Super League ξεκίνησε ξανά, μετά τον «πάγο» που μπήκε λόγω των εθνικών ομάδων! Τα πρώτα ματς της 7ης αγωνιστικής έχουν κάνει ήδη «σέντρα» και σε λίγες ώρες θα έχουμε την έναρξη των παιχνιδιών που απέμειναν.

Ανάμεσα σε αυτά είναι και η «δοκιμασία» του Παναθηναϊκού στην έδρα του Άρη (19/10, 19:30). Σε μία αναμέτρηση, που όποια ομάδα ηττηθεί θα δει τις πρώτες θέσεις τις βαθμολογίες να «ξεφεύγουν» αρκετά.

Πώς θα προσπαθήσει ο Χρήστος Κόντης, να πάρει το «διπλό» στο Κλ. Βικελίδης; Κάτω από τα δοκάρια το προβάδισμα έχει ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσι. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα μετόπισθεν το δίδυμο, που μοιάζει να έχει «κλειδώσει» είναι το Αχμέντ Τουμπά – Ίνγκι Ίνγκασον. Στον χώρο του κέντρου οι Άνταμ Τσέριν, Πέδρο Τσιριβέγια και Τάσος Μπακασέτας αναμένεται να πάρουν φανέλες βασικών.

Στα «φτερά» οι Φίλιπ Τζούρισιτς και Τετέ έχουν το προβάδισμα, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Τετέ, Σφιντέρσκι.