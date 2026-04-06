Τι και αν «χάθηκε» στα στατιστικά; Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο «κρυφός MVP» της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό (05/04, 0-1) και δέχτηκε την αποθέωση του Μάρκο Νίκολιτς!

«Τι να πω για τον Πινέδα; Δεν είναι ποτέ κουρασμένος». Αυτά μερικά λόγια του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό (05/04, 0-1).

Μπορεί ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής να μην είχε τα πιο «λαμπερά» στατιστικά, αλλά ο προπονητής του είχε πολλούς λόγους για να «στάξει» μέλι.

Πράγματα, οι 6.7 μονάδες στο Sofascore δεν «γεμίζουν» το μάτι, αλλά η εμφάνιση του Ορμπελίν Πινέδα στο Γ. Καραϊσκάκης πέρασε κάτω από τα… ραντάρ.

Ο 30χρονος μέσος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, «ένωνε» τις δύο γραμμές της ΑΕΚ, ενώ ήταν πολύ σημαντικός στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Κατάπιε πάρα πολλά χιλιόμετρα και πάλεψε πάρα πολύ στον χώρο του κέντρου.

Συνολικά έδωσε 18 μονομαχίες κερδίζοντας της 10 εξ αυτών, λειτουργώντας ως ο: «αθόρυβος εξολοθρευτής».

Επιθετικά η αλήθεια είναι ότι περιορίστηκε αρκετά, αλλά φρόντισε να είναι σταθερός και να είναι ένας «κρυφός MVP» για την ΑΕΚ.

Γι’ αυτό και οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς δεν θα γινόταν να μην αποθεώνουν τον ποδοσφαιριστή του.

Ο Σέρβος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως όσο είναι στην Ελλάδα, ποτέ δεν έχει δει τον Ορμπελίν Πινέδα κουρασμένο.

Ακόμα και αν είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της «Ένωσης», έχοντας πολλά λεπτά συμμετοχής στην πλάτη του! Με τον προπονητή της ΑΕΚ να βλέπει ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση από τον ποδοσφαιριστή του, ακόμα και αν «χάθηκε» στα στατιστικά.

Ωστόσο, θα ήταν δύσκολο να μην του «αναγνωρίσει» τα όσα έκανε κόντρα στον Ολυμπιακό (05/04, 0-1), ακόμα και να μην προκάλεσε «θόρυβο».

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, για τον Ορμπελίν Πινέδα:

«Τι να πω για τον Πινέδα; Δεν είναι ποτέ κουρασμένος. Εχει πάντοτε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο και θέλει πάντοτε να προπονείται πρώτος. Κι όχι μόνο θέλει, αλλά μπορεί. Στους δέκα μήνες που τον έχω, δεν κουράζεται. Είναι παίκτης υψηλής ποιότητας. Τροφοδοτείται από αυτή την ενέργεια και τον βοηθάει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Γίνονται λάθη. Κάποιες φορές η μπάλα σε ακούει και κάποιες άλλες όχι. Οφείλω να πω για τν εξαιρετική εμφάνιση του Μουκουντί και του Ρέλβας, να μιλήσουμε για τον Βάργκα, τον Πενράις, τον Κοϊτά, τον Ρότα και βεβαίως ο Στρακόσα».