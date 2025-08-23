Ο Παναθηναϊκός «σκαλίζει» την αγορά, με στόχο την ενίσχυσή του σε διάφορες θέσεις
Το όνομα του Βιθέντε Ταμπόρδα έχει εμφανιστεί στο «πράσινοι» ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός, μετά από μία εξαιρετική σεζόν με την Πλατένσε, μοιάζει να έχει μπει για τα… καλά στο «μπλοκάκι» του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, πήγε ένα βήμα… παρακάτω την υπόθεσή του.
Συγκεκριμένα, αναφέρει πως το «τριφύλλι» έκανε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του! Αυτή αφορά το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, έναντι 4.500.000 δολαρίων, μαζί με τα μπόνους. Όμως, η περίπτωσή του είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, αλλά είναι δανεικός, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 στην Πλατένεσε.
Επομένως, θα έπρεπε να «σπάσει» ο δανεισμός του για να έχουμε εξελίξεις. Σε αυτό το ενδεχόμενο η ομάδα του θα έμενε με… άδεια τα χέρια. Θα έχανε έναν από τους βασικούς της παίκτες και δεν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.
Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο:
«Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει τον Βιθέντε Ταμπόρντα και έχει κάνει προσφορά 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων μεταγραφής του.
Είναι δανεικός στην Πλατένε μέχρι το τέλος της χρονιάς και η Μπόκα ήδη διαπραγματεύεται με τους Καλαμαράδες (υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των συλλόγων) για να προσπαθήσει να υλοποιήσει τη συμφωνία».