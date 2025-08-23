Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο πήγε ένα… βήμα παρακάτω την «υπόθεση Βιθέντε Ταμπόρδα», καθώς έκανε λόγο για επίσημη προσφορά του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός «σκαλίζει» την αγορά, με στόχο την ενίσχυσή του σε διάφορες θέσεις

Το όνομα του Βιθέντε Ταμπόρδα έχει εμφανιστεί στο «πράσινοι» ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός, μετά από μία εξαιρετική σεζόν με την Πλατένσε, μοιάζει να έχει μπει για τα… καλά στο «μπλοκάκι» του Παναθηναϊκού.

Η αγάπη του Ταμπόρδα, πριν επιλέξει το ποδόσφαιρο & η «εκτόξευση» 4.975.000 ευρώ στην Πλατένσε (video) O Βιθέντε Ταμπόρδα όλα δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και το Ole.gr γράφει για την αγάπη του, πριν επιλέξει το ποδόσφαιρο και την «εκτόξευσή» του στην Πλατένσε.

Μάλιστα, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, πήγε ένα βήμα… παρακάτω την υπόθεσή του.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως το «τριφύλλι» έκανε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του! Αυτή αφορά το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, έναντι 4.500.000 δολαρίων, μαζί με τα μπόνους. Όμως, η περίπτωσή του είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, αλλά είναι δανεικός, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 στην Πλατένεσε.

Επομένως, θα έπρεπε να «σπάσει» ο δανεισμός του για να έχουμε εξελίξεις. Σε αυτό το ενδεχόμενο η ομάδα του θα έμενε με… άδεια τα χέρια. Θα έχανε έναν από τους βασικούς της παίκτες και δεν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο:

«Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει τον Βιθέντε Ταμπόρντα και έχει κάνει προσφορά 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων μεταγραφής του.

Είναι δανεικός στην Πλατένε μέχρι το τέλος της χρονιάς και η Μπόκα ήδη διαπραγματεύεται με τους Καλαμαράδες (υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των συλλόγων) για να προσπαθήσει να υλοποιήσει τη συμφωνία».