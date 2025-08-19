Ο Παναθηναϊκός έχει στο «μπλοκάκι» του το όνομα του Βιθέντε Ταμπόρδα. Όμως, στην Αργεντινή κάνουν λόγο για «μία περίπλοκη περίπτωση».

Ο Παναθηναϊκός έχει «ανοιχτές» τις… κεραίες του στη μεταγραφική αγορά, με στόχο την ενίσχυσή του.

Ένα όνομα, που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες είναι αυτό του Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, προέρχεται από μία σεζόν-όνειρο με τη φανέλα της Πλατένσε, που κατέκτησε μαζί της το πρωτάθλημα.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός ήταν καταλυτικός καθ’ όλη την πορεία της, καθώς μέτρησε 22 εμφανίσεις, με έξι γκολ και μία ασίστ.

Σύμφωνα με το «ar.depases.com.», οι «πράσινοι» έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους. Όμως, η περίπτωσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, αλλά είναι δανεικός, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 στην Πλατένεσε.

Επομένως, θα έπρεπε να «σπάσει» ο δανεισμός του για να έχουμε εξελίξεις. Σε αυτό το ενδεχόμενο η ομάδα του θα έμενε με… άδεια τα χέρια. Θα έχανε έναν από τους βασικούς της παίκτες και δεν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Κι αυτό, γιατί η μεταγραφική περίοδος στην Αργεντινή έχει «κλείσει». Για αυτόν τον λόγο, στη χώρα της Νότιας Αμερικής κάνουν λόγο, για «μία περίπλοκη περίπτωση».

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «ar.depases.com.»:

«Η είδηση ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ταμπόρδα έχει προκαλέσει αρκετή αναστάτωση στον κόσμο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με πηγές κοντά στον σύλλογο, η ελληνική ομάδα έχει ρωτήσει για τους όρους του μεσοεπιθετικού, αλλά τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι ‘πολύ δύσκολο’ να οριστικοποιηθεί η αποχώρησή του. Η μεταγραφική αγορά στην Αργεντινή είναι κλειστή, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά θα κλείσει στις 31 Αυγούστου, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.

Για να ενταχθεί ο Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να τερματίσει τον δανεισμό του με την Πλατένσε, ο οποίος έχει υπογραφεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. Στη συνέχεια, ο ελληνικός σύλλογος θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με την Μπόκα. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, αλλά ο Ταμπόρντα έχει αποδειχθεί βασικός παίκτης για την Πλατένσε και η αποχώρησή του θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ομάδα».