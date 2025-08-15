O Βιθέντε Ταμπόρδα όλα δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και το Ole.gr γράφει για την αγάπη του, πριν επιλέξει το ποδόσφαιρο και την «εκτόξευσή» του στην Πλατένσε.

Από το… πουθενά «έσκασε» το όνομα του Βιθέντε Ταμπόρδα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» πριν καλά-καλά πάρουν την πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, φαίνεται πως είχαν προετοιμάσει το… έδαφος, για ακόμα μία μεταγραφή.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έκανε το «μπαμ», με τη φανέλα της Πλατένσε. Μάλιστα, ήταν από τους κύριους πρωταγωνιστές, στην πορεία της ομάδας για το πρωτάθλημα της πατρίδας του!

Κι όλα αυτά, ενώ δεν είχε «γευτεί» τη χαρά αυτού του τροπαίου ξανά στην ιστορία της! Ωστόσο, πόσοι ήξεραν πως υπάρχει ακόμα ένα άθλημα, που αγαπούσε, πριν πάρει τον… δρόμο του ποδοσφαίρου!

Η μεγάλη αγάπη του Ταμπόρδα & η «εκτόξευση» στην Πλατένσε

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο «LA NACION», έπαιζε τένις. Μάλιστα, είχε κερδίσει και μερικά τοπικά πρωταθλήματα, όταν ήταν μικρός.

Στην ηλικία των 9 ετών τον «εντόπισε» η Μπόκα Τζούνιορς και τον πήγε αμέσως στις ακαδημίες της. Για τα επόμενα δύο χρόνια ήταν «πιστός» και στα δύο αθλήματα.

Παρ’ όλα αυτά, ήρθε η στιγμή, που «αναγκάστηκε» να εγκαταλείψει το τένις και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν με την ομάδα, η οποία τον ανέδειξε, δηλαδή την Μπόκα Τζούνιορς. Όνειρό του ήταν πάντα να φορέσει την φανέλα των «xeneixes».

Μπορεί να τα κατάφερε, αλλά η «εκτόξευσή» του ήρθε στην Πλατένσε. Το 2023 κρίθηκε σκόπιμο να δωθεί ως δανεικός. Και έτσι έγινε!

Εκείνη τη στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt ήταν μόλις 25.000 ευρώ. Μέσα σε έναν χρόνο πρόλαβε να κάνει απίθανα πράγματα και η «τιμή» του πήγε στα 3.000.000 ευρώ!

Παρότι το όνειρό του ήταν να παίξει με την Μπόκα Τζούνιος, δεν πήρε ευκαιρίες και η χρηματιστηριακή του αξία «έπεσε» κατά 1 εκατομμύριο, όταν πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Τη λύση στην «αγωνιστική του απραξία» την έδωσε και πάλι η Πλατένσε.

Τον Αύγουστο του 2024 συμφώνησε για τον δανεισμό του Βιθέντε Ταμπόρδα και λίγους μήνες αργότερα κατέκτησαν μαζί τον πρωτάθλημα Torneo Apertura!

Αυτός ήταν και ο πρώτος τίτλος, που κερδίζει το κλαμπ από την Αργεντινή στην ιστορία του!

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός ήταν καταλυτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς μέτρησε 22 εμφανίσεις, με έξι γκολ και μία ασίστ. Χάρη στις επιδόσεις του αυτές, μπόρεσε να «εκτοξεύσει» τη χρηματιστηριακή του αξία στα 4.000.000 ευρώ.

Επομένως, η Πλατένσε -μέχρι στιγμής- τού έχει κάνει συνολικές αυξήσεις ύψους 4.795.000 ευρώ στις «μετοχές» του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο!