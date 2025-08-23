Μία μικρή «αλλαγή» είδαμε, μετά την πρώτη «σέντρα» της πρεμιέρας στο Γ.ΚαραΪσκάκης και το Ολυμπιακός – Asteras AKTOR!

Η μεγάλη ώρα ήρθε. Η πρώτη «σέντρα» στη Stoiximan Super League ανήκει στο παρελθόν.

Ολυμπιακός και Asteras AKTOR δίνουν την πρώτη τους «μάχη» στο άδειο Γ. Καραϊσκάκης, εξαιτίας της τιμωρίας των «ερυθρολεύκων».

Βασικός Πνευμονίδης & εξτρέμ Ροντινέι: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με τον Asteras AKTOR Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Ολυμπιακός – Asteras AKTOR (23/08, 20:00), σε ένα από τα ματς που ανοίγει τον… χορό των αναμετρήσεων στη Stoiximan Super League!

Οι δύο ομάδες ήρθαν «αντιμέτωπες» και μία μικρή, αλλά αξιοσημείωτη «αλλαγή». Αν κανείς παρατηρήσει προσεκτικά περιμετρικά των τεσσάρων γραμμών του Φαληρικού σταδίου θα δει αρκετές μπάλες να… περιμένουν.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές μπάλες τοποθετημένες πάνω σε κονάκια γύρω-γυρώ από το γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα… 100%, για να κρατήσει τον Αστέρα μακριά από το 2018 Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος και το Ole.gr θυμίζει τις προηγούμενες παρόμοιες πρεμιέρες, αλλά και ένα σερί, που θέλουν να σταματήσουν οι «ερυθρόλευκοι».

Γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι αρκετά σύνηθες φαινόμενο στα γήπεδα της Premier League. Πολλές ομάδες επιλέγουν να το κάνουν αυτό, ώστε όποτε έχουν την ευκαιρία οι παίκτες τους να παίξουν γρήγορα, ώστε να επωφεληθούν.

Μία μικρή «αλλαγή», που ελάχιστοι παρατήρησαν και σίγουρα αποτελεί αρκετό ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις τοποθετημένες μπάλα: