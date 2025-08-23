Η μεγάλη ώρα ήρθε. Η πρώτη «σέντρα» στη Stoiximan Super League ανήκει στο παρελθόν.
Ολυμπιακός και Asteras AKTOR δίνουν την πρώτη τους «μάχη» στο άδειο Γ. Καραϊσκάκης, εξαιτίας της τιμωρίας των «ερυθρολεύκων».
Οι δύο ομάδες ήρθαν «αντιμέτωπες» και μία μικρή, αλλά αξιοσημείωτη «αλλαγή». Αν κανείς παρατηρήσει προσεκτικά περιμετρικά των τεσσάρων γραμμών του Φαληρικού σταδίου θα δει αρκετές μπάλες να… περιμένουν.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές μπάλες τοποθετημένες πάνω σε κονάκια γύρω-γυρώ από το γήπεδο.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι αρκετά σύνηθες φαινόμενο στα γήπεδα της Premier League. Πολλές ομάδες επιλέγουν να το κάνουν αυτό, ώστε όποτε έχουν την ευκαιρία οι παίκτες τους να παίξουν γρήγορα, ώστε να επωφεληθούν.
Μία μικρή «αλλαγή», που ελάχιστοι παρατήρησαν και σίγουρα αποτελεί αρκετό ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.