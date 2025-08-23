Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η Stoiximan Super League, μετά από περίπου τρεις μήνες, επιστρέφει στις οθόνες μας.
Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του για την υπεράσπιση του τίτλου του, σε ένα άδειο Γ. Καραϊσκάκης κόντρα στον Asteras AKTOR (23/08, 20:00).
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.
Για τους «ερυθρόλευκους», ο Κωνσταντίνος Τζολάκης θα ξεκινήσει κάτω απ’ την εστία. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Κοστίνια, ενώ αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.
Στα στόπερ θα παίξουν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα. Στα χαφ θα είναι οι Ντάνι Γκαρθία και ο Σαντιάγκο Έσε, ενώ στο «10» θα είναι ο Τσικίνιο. Στο ένα άκρο της επίθεσης θα είναι ο Ροντινέι, στο άλλο ο Σταύρος Πνευμονίδης, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Πασχαλάκης, Νασιμέντο, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Αγγελάκης, Σιπιόνι, Μπιανκόν, Λιατσικούρας, Γιαζίτσι, Μουζακίτης.
Παράλληλα, γνωστοί έγιναν και οι ποδοσφαιριστές, με τους οποίους θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Σάββας Παντελίδης. Συγκεκριμένα, ο Asteras AKTOR έχει στη βασική του ενδεκάδα τους: Τσιντώτας, Άλχο, Καστάνο, Σίπτσιτς, Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.
Στον πάγκο θα είναι οι: Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Μούμο, Καλλαντζή, Τζοακίνι, Κέτου, Χαραλάμπογλου.