Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Ολυμπιακός – Asteras AKTOR (23/08, 20:00), σε ένα από τα ματς που ανοίγει τον… χορό των αναμετρήσεων στη Stoiximan Super League!

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η Stoiximan Super League, μετά από περίπου τρεις μήνες, επιστρέφει στις οθόνες μας.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του για την υπεράσπιση του τίτλου του, σε ένα άδειο Γ. Καραϊσκάκης κόντρα στον Asteras AKTOR (23/08, 20:00).

Our dressing room 👀

🔴⚪️ Τα αποδυτήριά μας pic.twitter.com/n3PkAxRVfn — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 23, 2025

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τους «ερυθρόλευκους», ο Κωνσταντίνος Τζολάκης θα ξεκινήσει κάτω απ’ την εστία. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Κοστίνια, ενώ αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στα στόπερ θα παίξουν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα. Στα χαφ θα είναι οι Ντάνι Γκαρθία και ο Σαντιάγκο Έσε, ενώ στο «10» θα είναι ο Τσικίνιο. Στο ένα άκρο της επίθεσης θα είναι ο Ροντινέι, στο άλλο ο Σταύρος Πνευμονίδης, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα… 100%, για να κρατήσει τον Αστέρα μακριά από το 2018 Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος και το Ole.gr θυμίζει τις προηγούμενες παρόμοιες πρεμιέρες, αλλά και ένα σερί, που θέλουν να σταματήσουν οι «ερυθρόλευκοι».

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Πασχαλάκης, Νασιμέντο, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Αγγελάκης, Σιπιόνι, Μπιανκόν, Λιατσικούρας, Γιαζίτσι, Μουζακίτης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAST #slgr pic.twitter.com/2JTQEF3Hrb — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 23, 2025

Παράλληλα, γνωστοί έγιναν και οι ποδοσφαιριστές, με τους οποίους θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Σάββας Παντελίδης. Συγκεκριμένα, ο Asteras AKTOR έχει στη βασική του ενδεκάδα τους: Τσιντώτας, Άλχο, Καστάνο, Σίπτσιτς, Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.



Στον πάγκο θα είναι οι: Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Μούμο, Καλλαντζή, Τζοακίνι, Κέτου, Χαραλάμπογλου.