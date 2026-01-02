Η αγγλική «Daily Mail» δημιούργησε ένα αφιέρωμα, όπου πρωταγωνιστής ήταν και ο Χρήστος Μουζακίτης, μεταξύ κορυφαίων ταλέντων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Χρήστος Μουζακίτης γνώρισε, για άλλη μια φορά, την αποθέωση από τα ξένα ΜΜΕ.

Ο ταλαντούχος μέσος του Ολυμπιακού κέρδισε πρόσφατα το βραβείο του Golden Boy Web από την «Tuttosport» και όπως είναι λογικό, συγκεντρώνει πάνω του αρκετά βλέμματα, σε όλον τον κόσμο.

Έτσι, η «Daily Mail» τον συμπεριέλαβε σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που ετοίμασε, σχετικά με τα κορυφαία ταλέντα σε ολόκληρο τον πλανήτη, που αξίζει να παρακολουθούνται, μέσα στο 2026.

Μάλιστα, ο Χρήστος Μουζακίτης και ο τρόπος παιχνιδιού του, συγκρίθηκαν από το αγγλικό Μέσο με τον Μάρκο Βεράτι! Καθοριστικό ρόλο για την συγκεκριμένη παρομοίωση φαίνεται πως έχει ο τρόπος με τον οποίος κινείται ο νεαρός χαφ, όταν έχει την μπάλα στα πόδια του.

Το Transfermarkt «τρελάθηκε»: Η εξωφρενική άνοδος του Μουζακίτη, μέσα σε έναν χρόνο! Οι εμφανίσεις του Χρήστου Μουζακίτη έχουν αναγκάσει το Transfermarkt να «τρελαθεί», με μία εξωφρενική άνοδο, μέσα σε έναν χρόνο!

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η «Daily Mail» για τον Μουζακίτη:

«Το ανερχόμενο αστέρι του Ολυμπιακού παρουσιάζει μια εμφανή ομοιότητα με τον Μάρκο Βεράτι και όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια του, οι συγκρίσεις με τον πρώην Ιταλό οργανωτή γίνονται ακόμη πιο έντονες.

Ο Μουζακίτης είναι ποδοσφαιριστής κλάσης. Λίγοι παίκτες στην ηλικία του – έκλεισε τα 19 ανήμερα τα Χριστούγεννα – μπορούν να ελέγχουν τον ρυθμό ενός αγώνα, όμως για τον «Μούζα» αυτό μοιάζει να βγαίνει αβίαστα, την ώρα που έχει ήδη καταγράψει επτά συμμετοχές με την Εθνική ανδρών. Για τους ουδέτερους, αποτελεί πραγματικά κρίμα το γεγονός ότι αυτή η γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών δεν κατάφερε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο όλα δείχνουν πως τα καλύτερα είναι μπροστά.

Ο Μουζακίτης έχει ήδη δει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, τον επιθετικό Χαράλαμπο Κωστούλα, να μετακομίζει στην Premier League για λογαριασμό της Μπράιτον, η οποία απέκτησε επίσης τον 19χρονο, Στέφανο Τζίμα, από τη Νυρεμβέργη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα άφηνε τον Μουζακίτη να φύγει χωρίς μάχη, όμως αργά ή γρήγορα είναι βέβαιο ότι θα τον δούμε να αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης».