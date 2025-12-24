Η δήλωση του Λούκα Γιόβιτς που εξηγεί όσα προηγήθηκαν και γεμίζει αισιοδοξία για όσα έπονται στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ «έκλεισε» το 2025 με έναν ιδανικό τρόπο και ο «σταρ» της, Λούκα Γιόβιτς, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πορεία της.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς τερμάτισε 3ο στη League Phase του Conference League, είναι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και μετά την ανατροπή επί του ΟΦΗ, στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League για το 2025, είναι και μόνο-πρώτο στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.

Εξαιρώντας το Κύπελλο, όπου ακόμα δεν έχει βρει δίχτυα με την ΑΕΚ, σε όλες τις άλλες ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε.

Ο 28χρονος Σέρβος φορ «μετρά» 11 γκολ συνολικά: επτά στο πρωτάθλημα, τρία στη League Phase και ένα στα προκριματικά του Conference.

Είναι αυτός που εκ των πραγμάτων κλήθηκε να «σηκώσει» το βάρος του σκοραρίσματος, λόγω των τραυματισμών των Ζίνι και Πιερό. Και το έπραξε, παίζοντας ουσιαστικά ασταμάτητα από τις αρχές Αυγούστου που ενσωματώθηκε στην «Ένωση», δίχως προετοιμασία, δηλαδή. Κάτι που αναγνώρισε και ο ίδιος.

«Δεν αισθάνομαι φρέσκος, είμαι κουρασμένος. Δεν έκανα προετοιμασία και παίζω όλα τα ματς, γιατί οι άλλοι επιθετικοί αντιμετωπίζουν τραυματισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λούκα Γιόβιτς μετά το ΑΕΚ-ΟΦΗ (21/12, 2-1), γεμίζοντας παράλληλα αισιοδοξία, αλλά και ανυπομονησία τους φίλους της «Ένωσης».

«Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίζω. Πιστεύω ότι μπορώ να γίνω καλύτερος και δεν μπορώ να γίνω χειρότερος από τώρα» συνέχισε, για να «κλείσει» αναφέροντας: «Ξέρω ότι θα βελτιωθώ στο δεύτερο μέρος της σεζόν».

Ο στόχος του Λούκα Γιόβιτς, σε αριθμούς, είναι να ξεπεράσει τα… 22 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την ΑΕΚ, στην παρθενική του σεζόν μαζί της. Πολύ λογικά, λοιπόν, ο κόσμος της «καίγεται» να δει τα… προσεχώς από ένα από τα κορυφαία «ονόματα» που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της ΑΕΚ.