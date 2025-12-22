Πότε ήταν η τελευταία φορά, που η ΑΕΚ πέτυχε 10 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις;

Η ΑΕΚ, αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να φέρει… τούμπα το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και να πανηγύρισε τη νίκη με 2-1 (21/12), στην 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αρχικά, πρόκειται για μία νίκη που την φέρνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ως μόνη πρώτη.

Μετά τις δύο διαδοχικές ισοπαλίες του Ολυμπιακού, με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και την Κηφισιά στο Φάληρο, η «Ένωση» προσπέρασε τους Πειραιώτες στην πρώτη θέση, για να κάνει εκείνη Χριστούγεννα στην… κορυφή!

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ είχε καταφέρει να διατηρήσει την πρωτιά στη βαθμολογία, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ήταν πίσω στη σεζόν 2007-08.

Κάτι ακόμα που αξίζει να αναζητήσουμε, πάντως, είναι πότε είχε σημειώσει και πάλι 10 συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα, σε όλες τις διοργανώσεις.

Για να το εντοπίσουμε, θα χρειαστεί να γυρίσουμε στο 2005. Εκείνη την περίοδο, στον πάγκο της ΑΕΚ βρισκόταν ο Φερνάντο Σάντος, με τον Πορτογάλο τεχνικό να οδηγεί την ομάδα του σε δέκα σερί νίκες, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, από τον Οκτώβριο του 2005, έως τον Δεκέμβριο.

Τώρα, ήρθε η σειρά του Μάρκο Νίκολιτς να χαρίσει στην ΑΕΚ ένα αντίστοιχο σερί. Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν την αρχή με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, στις 9 Νοεμβρίου και έκτοτε, μέχρι και το ματς με τους Κρητικούς, αυτή τη φορά στην OPAP Arena, μέτρησαν μόνο νίκες σε 10 παιχνίδια, για πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League.