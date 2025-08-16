Ο Χρήστος Ζαφείρης έμεινε στον πάγκο για την αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας με τη Γιάμπλονετς (16/08, 21:00). Κι όλα αυτά, την ώρα που τα σενάρια για το μέλλον του «φουντώνουν»!

Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, δεν υπάρχει το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη, στην ενδεκάδα της Σλάβια Πράγας.

Κι όλα αυτά, ενώ τα σενάρια για το μέλλον «φουντώνουν». Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα, που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Έλληνα μέσου.

Θρύλος της Τσεχίας συμβουλεύει τον Ζαφείρη να βάλει τον ΠΑΟΚ στον… πάγο! Η ατάκα-προτροπή του Βλάντιμιρ Σμίτσερ, θρύλου της εθνικής Τσεχίας και της Σλάβια Πράγας, προς τον Χρήστο Ζαφείρη, με αφορμή τις «κρούσεις» του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, έχει καταβάλλει πολλές προσπάθειες, ώστε να εντάξει στο δυναμικό της τον 22χρονο χαφ. Ωστόσο, δεν υπάρχει -μέχρι στιγμής- κάτι οριστικό για το μέλλον του.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας με ένα «μήνυμά» στα social media δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανός να κάνει ο Τύπος στην ‘υπόθεση Ζαφείρης’. Η τρίτη πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει φτάσει ποτέ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε, πόσο μάλλον να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για εκείνον. Δεν υπάρχει καμία νέα πρωτοβουλία από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο πολύ μπορεί να στηθεί μια εικονική πραγματικότητα».

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός, πως ο Χρήστος Ζαφείρης δεν ξεκινάει στον αγώνα της ομάδας του με τη Γιάμπλονετς (16/08, 21:00) αποτελεί από μόνη της, μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.

Άλλωστε, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, αφού στις προηγούμενες τέσσερις αγωνιστικές είχε πάντα φανέλα βασικού.

Πλέον, μένει να φανεί αν ο προπονητής του θα του δώσει κάποια λεπτά συμμετοχής, έστω και ως αλλαγή. Παράλληλα, τα βλέμματα θα… τραβήξουν και οι δηλώσεις του, μετά το τέλος του ματς.