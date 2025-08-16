Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, δεν υπάρχει το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη, στην ενδεκάδα της Σλάβια Πράγας.
Κι όλα αυτά, ενώ τα σενάρια για το μέλλον «φουντώνουν». Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα, που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Έλληνα μέσου.
Μάλιστα, έχει καταβάλλει πολλές προσπάθειες, ώστε να εντάξει στο δυναμικό της τον 22χρονο χαφ. Ωστόσο, δεν υπάρχει -μέχρι στιγμής- κάτι οριστικό για το μέλλον του.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας με ένα «μήνυμά» στα social media δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανός να κάνει ο Τύπος στην ‘υπόθεση Ζαφείρης’. Η τρίτη πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει φτάσει ποτέ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε, πόσο μάλλον να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για εκείνον. Δεν υπάρχει καμία νέα πρωτοβουλία από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο πολύ μπορεί να στηθεί μια εικονική πραγματικότητα».
Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός, πως ο Χρήστος Ζαφείρης δεν ξεκινάει στον αγώνα της ομάδας του με τη Γιάμπλονετς (16/08, 21:00) αποτελεί από μόνη της, μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
Άλλωστε, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, αφού στις προηγούμενες τέσσερις αγωνιστικές είχε πάντα φανέλα βασικού.
Πλέον, μένει να φανεί αν ο προπονητής του θα του δώσει κάποια λεπτά συμμετοχής, έστω και ως αλλαγή. Παράλληλα, τα βλέμματα θα… τραβήξουν και οι δηλώσεις του, μετά το τέλος του ματς.