Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, «χτύπησε» ξανά στο «Χ», μιλώντας ξανά για την «υπόθεση Χρήστος Ζαφείρης» και μία πιθανή μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Πριν από λίγες ημέρες υπήρχε ένας «διάλογος», με τον Τσέχο δημοσιογράφο, Μίχαλ Κβάσνιτσα, σε μία δημοσίευση, που αφορούσε τον Χρήστο Ζαφείρη.

Συγκεκριμένα, μεταδιδόταν πως ο ΠΑΟΚ είχε στείλει και τρίτη πρόταση για την απόκτηση του Έλληνα χαφ ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με τα μπόνους.

Ωστόσο, με ένα σχόλιό του ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, διέψευσε αυτήν την πληροφορία.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ξανά ο Τσέχος δημοσιογράφος ανέβασε στο «X» μία δημοσίευση, που αφορούσε τον Χρήστο Ζαφείρη.

Αυτή τη φορά, κατονόμασε τον ποδοσφαιριστή, που θα «κάλυπτε» το κενό, που θα άφηνε ο 22χρονος μέσος. Την ίδια ώρα, έβαλε και τον Ολυμπιακό στο «παιχνίδι» για την απόκτησή του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιάροσλαβ Τβρντίκ και πάλι με ένα σχόλιό του στα σχόλια έδωσε τη δικιά του αντίθετη «απάντηση».

Podle nejnovějších informací @DenikSport poslal #PAOK do Slavie třetí nabídku, která i s (velmi reálně dosažitelnými) bonusy atakuje cifru 16 milionů eur, čili v přepočtu 400 milionů korun. Christos #Zafeiris je pro řecký velkoklub absolutní prioritou. 🇬🇷https://t.co/eFCdiFmol5 — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) August 12, 2025

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Μίχαλ Κβάνσιτσα:

«Στο ραντάρ της Σλάβια, ο Ούγκο Βέτλεσεν από την Μπριζ έχει αναδειχθεί ως πιθανός αντικαταστάτης του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος τώρα βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο 25χρονος Νορβηγός μέσος μεταγράφηκε στο Βέλγιο πριν από δύο χρόνια από την Μπόντο/Γκλιμτ για περίπου οκτώ εκατομμύρια ευρώ».

Αναλυτικά, η απάντηση του προέδρου της Σλάβια Πράγας:

«Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανός να κάνει ο Τύπος στην ‘υπόθεση Ζαφείρης’. Η τρίτη πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει φτάσει ποτέ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε, πόσο μάλλον να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για εκείνον. Δεν υπάρχει καμία νέα πρωτοβουλία από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο πολύ μπορεί να στηθεί μια εικονική πραγματικότητα».