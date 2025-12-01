Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει βρει ακόμα έναν πρωταγωνιστή, για να «ξεκλειδώνει» τις αντίπαλες άμυνες.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο (30/11, 0-1), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, χάρη σε μία κεφαλιά του μόνιμου σκόρερ του. Ωστόσο, το «μισό» γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανήκει στον Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα και το σκορ να παραμένει στο 0-0, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να «ανακατέψει» την τράπουλα. Γι’ αυτό έφερε από τον πάγκο, στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, τους Ροντινέι, Γιαζίτσι και Μουζακίτη.

Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για μία κίνηση-κλειδί. Και αυτό, διότι το τέρμα που σημείωσε ο Μαροκινός στράικερ, προέρχεται από μία εκτέλεση κόρνερ και κυρίως, με μία σέντρα ακριβείας, του Τούρκου μεσοεπιθετικού.

🅰️ Yazici delivers, El Kaabi scores ⚽️ pic.twitter.com/7895XZhz9Q — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 30, 2025

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έστειλε «συστημένη» την μπάλα στο κεφάλι του Ελ Κααμπί και μαζί, τους τρεις βαθμούς στον Ολυμπιακό, αφού το σκορ μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε.

Μάλιστα, θα μπορούσε να έχει χριστεί και σκόρερ, λίγο πριν το τέλος, όμως ο Τσάβες είχε απάντηση στην προσπάθεια του 28χρονου ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών.

Πάντως, αυτή δεν αποτελεί την πρώτη φορά φέτος, που ο Τούρκος «ξεκλειδώνει» ένα ματς. Στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, ο Γιαζίτσι ήταν εκείνος που, έχοντας περάσει ξανά ως αλλαγή, ανοίγει το σκορ στις καθυστερήσεις, κόντρα στον Αστέρα.

Αξιοσημείωτοι, όμως, είναι γενικότερα οι αριθμοί του, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Σε 11 ματς με τα «ερυθρόλευκα», φέτος, έχει 2 γκολ και 4 ασίστ. Κάτι που σημαίνει ότι συνεισφέρει σε κάποιο τέρμα, ανά 55 λεπτά συμμετοχής!

Έτσι λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει ακόμα έναν «άσο» στο «μανίκι» του.