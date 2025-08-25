Η Stoiximan Super League επέστρεψε στις οθόνες μας. Το καλοκαίρι για τους ποδοσφαιρόφιλους τελείωσε, καθώς υπάρχει «πλούσια» δράση τις τελευταίες εβδομάδες.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα όλα ξεκίνησαν με τις νίκες του Ολυμπιακού κόντρα στον Asteras AKTOR (23/08, 2-0) και του Άρη απέναντι στον Βόλο (23/08, 2-0).
Συνέχεια πήρε η επικράτηση του Ατρομήτου στην έδρα του Παναιτωλικού (23/08, 0-2), για να «κλείσει» το πρόγραμμα του Σαββάτου (23/08).
Την επόμενη μέρα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κατάφεραν να πάρουν τα «τρίποντα», απέναντι σε Πανσερραϊκό (24/08, 2-0) και ΑΕΛ (24/08, 1-0).
Τελευταία χρονικά αναμέτρηση που έκανε «σέντρα» ήταν το Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/08, 3-2), σε ένα ματς, που τα είχε… όλα!
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εκκρεμεί ακόμα μία αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος, που είχε για αναβολή. Επομένως, οι «πράσινοι» και ο ΟΦΗ δεν έχουν κάνει πρεμιέρα μέχρι στιγμής.
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:
1. Ατρόμητος 3 βαθμοί
2. ΑΕΚ 3 βαθμοί
– Άρης 3 βαθμοί
– Ολυμπιακός 3 βαθμοί
5. Λεβαδειακός 3 βαθμοί
6. ΠΑΟΚ 3 βαθμοί
7. ΟΦΗ 0 βαθμοί *
– Παναθηναϊκός 0 βαθμοί *
9. Κηφισιά 0 βαθμοί
10. ΑΕΛ 0 βαθμοί
11. Asteras AKTOR 0 βαθμοί
– Βόλος 0 βαθμοί
– Πανσερραϊκός 0 βαθμοί
14. Παναιτωλικός 0 βαθμοί
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.