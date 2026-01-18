Ο Σαντίνο Αντίνο «πάτησε» Ελλάδα και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις, πριν ανακοινωθεί και επίσημα απ’ τον Παναθηναϊκό!

O Παναθηναϊκός είναι ένα βήμα πριν ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο!

Οι «πράσινοι» τα βρήκαν σε όλα με τη Γοδόι Κρους και ο νεαρός εξτρέμ «πάτησε» για πρώτη φορά Ελλάδα. Σε ένα deal, που όλα δείχνουν πως αν βάλουμε μαζί όλα τα έξοδα θα «ξεπεράσει» τα 10.000.000 ευρώ!

Το μόνο που απομένει πλέον είναι να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν να ανακοινωθεί.

Στις πρώτες του δηλώσεις, στους εκπροσώπους του Τύπου που βρέθηκαν στο αερόδρομιο ο Σαντίνο Αντίνο αποκάλυψε πως μίλησε με τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Συγκεκριμένα, είπε πως είχε μία μικρή συνομιλία με τον μελλοντικό του συμπαίκτη, σχετικά με το «πώς» είναι η Αθήνα.

Την ίδια ώρα, ευχαρίστησες όσους τον υποδέχτηκαν, αλλά και τους ανθρώπους που «εργάστηκαν» για τη μεταγραφή του!

Μάλιστα, ονομάτισε τον Στέφανο Κοτσόλη, αλλά και τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς όλα δείχνουν ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ώστε να έχουμε deal.

Αναλυτικά, τι είπε ο Σαντίνο Αντίνο:

«Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέφανο (σ.σ. Κοτσόλη), τον προπονητή και όλους όσοι έπαιξαν ρόλο να είμαι εδώ.

Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέφανο, τον προπονητή και βεβαίως τον κύριο πρόεδρο που μπόρεσαν να με φέρουν εδώ.

Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα που μου μίλησε περισσότερο για την πόλη.

Ξέρω κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι πως οι Αργεντίνοι αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο, πιστεύω ότι θα έχω και εγώ αυτή τη δυνατότητα.

Τον ίδιο στόχο έχουμε όλοι, το Κύπελλο και την Ευρώπη».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις πρώτες στιγμές του Σαντίνο Αντίνο στην Ελλάδα: