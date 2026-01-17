Ο προέδρος της Γοδόι Κρουζ γνωστοποίησε λεπτομέρεις του deal με τον Παναθηναϊκό για τον Αντίνο ενώ εξήγησε γιατί προτιμούσε Ρίβερ Πλέιτ αρχικά.

Ο επιμένων νικά και ο Παναθηναϊκός που δεν παράτησε ποτέ την υπόθεση Αντίνο αλλά έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον του, κατάφερε στο τέλος να τα βρει σε όλα με τον παίκτη και κυρίως την ομάδα που ήταν και το «αγκάθι».

Οι «πράσινοι» ενέτειναν τις τελευταίες ώρες τις προσπάθειές τους και έφτασαν σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο. Του ταλαντούχου Αργεντινού μεσοεπιθετικού που είχε απασχολήσει την ελληνική αγορά και το καλοκαίρι αφού ο Ολυμπιακός είχε μπει γερά στο κόλπο της απόκτησής του και ο οποίος ήθελε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι, παίζοντας στην Ευρώπη.

Οι παράλογες στην αρχή απαιτήσεις από πλευράς προέδρου της Γοδόι Κρουζ έμοιαζαν με ένα εμπόδιο που δεν γινόταν να ξεπεραστεί για το «τριφύλλι» που θέλει όμως να στηρίξει την επιλογή του Μπενίτεθ και το άνοιγμα με κάθε τρόπο. Συνεπώς ενοχλούσε διαρκώς την ομάδα που άνηκε μέχρι πρότινος στο… ολον του ο Σαντίνο Αντίνο, ανεβάζοντας διαρκώς την προσφορά και μεταβάλλοντας το ποσοστό ιδιοκτησίας του.

Τελικώς το deal έκλεισε, η Γοδόι Κρουζ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και ο Σαντίνο Αντίνο αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας για να αρχίσει το επόμενο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Περισσότερες λεπτομέρειες του deal έφερε στο… φως ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ Ζοζέ Μανσούρ που μίλησε στην εκπομπή «Ovación» στο Radio Nihuil για την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο και αναφέρθηκε τόσο στη Ρίβερ όσο και στον ρόλο που έπαιξε η παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

«Υπό τις αρχικές συνθήκες, πάντα ‘οδηγούσα’ τη συμφωνία προς την κατεύθυνση που ταίριαζε καλύτερα στη Γοδόι Κρουζ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχικά, η συμφωνία ήταν ιδανική για εμάς ώστε να κάνουμε μία μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες της Ρίβερ Πλέιτ.

Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα όπως και οι απαιτήσεις για να γίνουμε μέλη της Ρίβερ Πλέιτ. Στη συνέχεια, οι Έλληνες άλλαξαν επίσης τις μεταβλητές. Διαπραγματευτήκαμε, σιγά σιγά, χωρίς να βιαστούμε».

Ως προς το τι έπεισε τον Σαντίνο Αντίνο να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ είπε: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο ενώ στάθηκε και στον ρόλο του Ράφα Μπενίτεθ: «Φυσικά. Όλα αυτά ήταν πράγματα υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπέρ της ολοκλήρωσης της μεταγραφής».

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, είπε ότι: «Υπάρχουν δύο στάδια διαπραγμάτευσης. Το πρώτο αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη και το δεύτερο είναι αυτό που κρατάμε ένα ποσοστό στο ποσό της μεταγραφής, σε περίπτωση που τον πουλήσουν (σ.σ. ποσοστό μεταπώλησης). Με βάση αυτό, το 25% διανέμεται στην Γοδόι Κρουζ. Εάν, στα επόμενα 3,5 χρόνια, δεν τον πουλήσουν, υπάρχει μια ρήτρα όπου πρέπει να πληρώσουν το άλλο 25%».

Πιοπ συγκεκριμένα ανέφερε πως για το 75% ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πληρώσει: «7,5 εκατομμύρια δολάρια» και για το προαναφερθέν 25%: «άλλα 2,5 εκατ. ευρώ». «Όλα θα πληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων ετών. Όλα είναι ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι υπήρχαν ‘πράγματα’ που συνέβαιναν. Υπάρχουν δόσεις.»