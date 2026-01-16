Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Σαντίνο Αντίνο, με ένα πολύ «τσουχτερό» deal από τους «πράσινους»!

Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε happy end για τον Παναθηναϊκό στην «υπόθεση Σαντίνο Αντίνο»! Οι «πράσινοι» εδώ και πάρα πολλές ημέρες δούλευαν την περίπτωσή του.

Τελικά, μετά τις πολλές «περιπέτειες» που συνάντησαν με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους μπόρεσαν να φτάσουν στο deal!

Ωστόσο, για να τα καταφέρουν έπρεπε να βγάλουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό από τα ταμεία τους!

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού, η συμφωνία «έκλεισε» στα 10.000.000 ευρώ, για το 75% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

🚨Mercado da bola: o Panathinaikos FC acertou a contratação nesta sexta-feira (16) do ponta Santino Andino, joia do futebol argentino e que estava no radar do Flamengo.



Time grego vai pagar ao Godoy Cruz 10 milhões de euros pelo jovem de 20 anos, tornando a contratação de Andino… pic.twitter.com/mQ5Gb0q7Vp — Felipe Silva (@felipee_sil) January 16, 2026

Ένα ποσό, που αν επιβεβαιωθεί, τότε θα μιλάμε και για ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού!

Την ίδια ώρα, που η μεταγραφή του θα μπει σε ένα ιδιαίτερο TOP-5 της Αργεντινής. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς θα είναι δίπλα και σε δύο «Έλληνες».

Η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό «σπάει» ένα μυθικό ρεκόρ! Ποιο ρεκόρ καταρρίπτει ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, μέσω ενός σούπερ deal!

Το TOP-5 της Αργεντινής, που «μπαίνει» ο Αντίνο

Η Γοδόι Κρους την περασμένη σεζόν έπεσε κατηγορία. Επομένως, μόνο σύνηθες φαινόμενο, δεν είναι μία ομάδα από τη 2η τη τάξει κατηγορία, να βάζει ένα οκταψήφιο ποσό στα ταμεία της για ποδοσφαιριστή!

Για την ακρίβεια, έχει συμβεί ακόμα δύο φορές, σύμφωνα με το Transfermarkt. Πρώτος, που τα κατάφερε ήταν ο Έρικ Λαμέλα στο μακρινό 2011, όταν τον απέκτησε η Ρόμα έναντι 17.000.000 ευρώ!

Ποσό ρεκόρ για το Primera B Nacional -μέχρι και σήμερα-, αφού πήρε μεταγραφή, όταν «έπεσε» η Ρίβερ Πλέιτ.

Στη θέση Νο.2 θα βρούμε τον Πάουλο Ντιμπάλα, μιας και η Παλέρμο είχε δαπανήσει 13.900.000 ευρώ, για να τον κάνει δικό της!

Πιο κάτω, όλα δείχνουν πως θα έχουμε τον Σαντίνο Αντίνο, με τη μεταγραφή του να «προσπερνάει» έναν πρώην παίκτη της ΑΕΚ.

Ο λόγος για τον Ντιέγκο Μπουονανότε, που την ίδια σεζόν με τον Έρικ Λαμέλα, αποχώρησε έναντι 4.500.000 ευρώ για να πάει στη Μάλαγα!

Το TOP-5, όταν γίνει επίσημο το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, θα το «κλείνει» ο Αλεχάντρο Φορλίν, αφού η ΚΠΡ είχε δαπανήσει 4.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Δείτε ΕΔΩ το TOP-5 πωλήσεων της Primera B Nacional, σύμφωνα με το Transfermarkt.