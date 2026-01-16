Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε happy end για τον Παναθηναϊκό στην «υπόθεση Σαντίνο Αντίνο»! Οι «πράσινοι» εδώ και πάρα πολλές ημέρες δούλευαν την περίπτωσή του.
Τελικά, μετά τις πολλές «περιπέτειες» που συνάντησαν με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους μπόρεσαν να φτάσουν στο deal!
Ωστόσο, για να τα καταφέρουν έπρεπε να βγάλουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό από τα ταμεία τους!
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού, η συμφωνία «έκλεισε» στα 10.000.000 ευρώ, για το 75% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.
Ένα ποσό, που αν επιβεβαιωθεί, τότε θα μιλάμε και για ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού!
Την ίδια ώρα, που η μεταγραφή του θα μπει σε ένα ιδιαίτερο TOP-5 της Αργεντινής. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς θα είναι δίπλα και σε δύο «Έλληνες».
Το TOP-5 της Αργεντινής, που «μπαίνει» ο Αντίνο
Η Γοδόι Κρους την περασμένη σεζόν έπεσε κατηγορία. Επομένως, μόνο σύνηθες φαινόμενο, δεν είναι μία ομάδα από τη 2η τη τάξει κατηγορία, να βάζει ένα οκταψήφιο ποσό στα ταμεία της για ποδοσφαιριστή!
Για την ακρίβεια, έχει συμβεί ακόμα δύο φορές, σύμφωνα με το Transfermarkt. Πρώτος, που τα κατάφερε ήταν ο Έρικ Λαμέλα στο μακρινό 2011, όταν τον απέκτησε η Ρόμα έναντι 17.000.000 ευρώ!
Ποσό ρεκόρ για το Primera B Nacional -μέχρι και σήμερα-, αφού πήρε μεταγραφή, όταν «έπεσε» η Ρίβερ Πλέιτ.
Στη θέση Νο.2 θα βρούμε τον Πάουλο Ντιμπάλα, μιας και η Παλέρμο είχε δαπανήσει 13.900.000 ευρώ, για να τον κάνει δικό της!
Πιο κάτω, όλα δείχνουν πως θα έχουμε τον Σαντίνο Αντίνο, με τη μεταγραφή του να «προσπερνάει» έναν πρώην παίκτη της ΑΕΚ.
Ο λόγος για τον Ντιέγκο Μπουονανότε, που την ίδια σεζόν με τον Έρικ Λαμέλα, αποχώρησε έναντι 4.500.000 ευρώ για να πάει στη Μάλαγα!
Το TOP-5, όταν γίνει επίσημο το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, θα το «κλείνει» ο Αλεχάντρο Φορλίν, αφού η ΚΠΡ είχε δαπανήσει 4.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της.
Δείτε ΕΔΩ το TOP-5 πωλήσεων της Primera B Nacional, σύμφωνα με το Transfermarkt.