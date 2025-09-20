Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως εξετάζει και την περίπτωση του Μαρκ Φαν Μπόμελ, για τον επόμενο προπονητή του.

Σε αναζήτηση του διαδόχου του Ρουί Βιτόρια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, μετά το «διαζύγιο» με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Οι «πράσινοι», τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχουν στην τεχνική τους ηγεσία τον Χρήστο Κόντη, με τον Έλληνα τεχνικό να συμφωνεί να καλύψει το κενό, έως ότου βρεθεί ο άνθρωπος που θα οδηγήσει το «τριφύλλι» σε μόνιμη βάση.

Πριν από μερικές ημέρες, προέκυψε το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, ως η πιθανότερη λύση. Τώρα, ακόμα ένας προπονητής ήρθε να προστεθεί στη λίστα που έχει ο Παναθηναϊκός.

Ο Ρεμπρόφ έριξε το «μπαλάκι» στους Έλληνες δημοσιογράφους Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για να αναλάβει ο Ουκρανός την τεχνική ηγεσία του.

Αυτός «ακούει» στο όνομα του Μαρκ Φαν Μπόμελ. Ο 48χρονος Ολλανδός προπονητής, δεν βρίσκεται σε κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» των «πρασίνων».

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως ο Ρεμπρόφ παραμένει η πρώτη προτίμηση του Παναθηναϊκού, για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας, με τον Φαν Μπόμελ να έχει επιλεχθεί ως η επικρατέστερη λύση, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν «κυλήσουν» ομαλά.

Ο Ολλανδός τεχνικός ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα Κ17 της Ολλανδίας το 2014, ενώ ακολούθησε με τον ίδιο ρόλο στην πρώτη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας το 2015.

«Απέρριψε την Αλ Αχλί, προτεραιότητά του η επιστροφή στην Ελλάδα»: Πορτογαλικά σενάρια για Σάντος & Παναθηναϊκό Για μία πιθανή συνεργασία του Φερνάντο Σάντος με τον Παναθηναϊκό κάνουν λόγο στην Πορτογαλία, καθώς ο 70χρονος προπονητής «έχει προτεραιότητα την επιστροφή στην Ελλάδα»!

Το 2017, έγινε πρώτος προπονητής στην Κ19 της Αϊντχόφεν. Αργότερα, ανέλαβε θέση βοηθού στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2018, πριν επιστρέψει στην Αϊντχόφεν ως πρώτος προπονητής, όπου παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, μετρώντας συνολικά 75 αγώνες.

Το 2021, ανέλαβε τη Βόλφσμπουργκ, αλλά αποχώρησε μετά από 13 αγώνες. Ακολούθως, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αντβέρπ στο Βέλγιο, καθοδηγώντας την ομάδα σε 107 συνολικούς αγώνες, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Βελγίου το 2022/23, όπως και το Σούπερ Καπ της επόμενης σεζόν.