Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για να αναλάβει ο Ουκρανός την τεχνική ηγεσία του.

Τις τελευταίες ώρες εκείνος που φαίνεται ότι έχει κερδίσει πόντους στο… μπλοκάκι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για τον επόμενο προπονητή της ομάδας, είναι ο Σεργκεί Ρεμπρόφ.

Ο Ουκρανός τεχνικός αρέσει στους «πράσινους», οι οποίοι θα πορευθούν στις επόμενες μέρες/διάστημα με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο τους μέχρι να βρεθεί ο εκλεκτός. Ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του φιγουράρει στην πρώτη θέση των προτιμήσεων όπως έχει προκύψει από το ρεπορτάζ της τελευταίες ώρες.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον Διονύση Δεσύλλα μέσω των Betarades νωρίτερα. Πάντως ο ίδιος ο Ρεμπρόφ, μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του, δεν θέλησε έδωσε… πάτημα για κάποια επικείμενη συνεργασία. Τουλάχιστον σύμφωνα με το δημοσίευμα της ukrfootball.ua.

«Ρωτήστε τους Έλληνες δημοσιογράφους που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πώς μπορώ να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες», υποστήριξε ο Ρεμπρόφ.

Όσον αφορά την προοπτική του Παναθηναϊκού και κατά πόσον θα τον ενδιέφερε, απάντησε ότι…: «Με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».