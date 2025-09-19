Για μία πιθανή συνεργασία του Φερνάντο Σάντος με τον Παναθηναϊκό κάνουν λόγο στην Πορτογαλία, καθώς ο 70χρονος προπονητής «έχει προτεραιότητα την επιστροφή στην Ελλάδα»!

Ο Παναθηναϊκός, μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια έχουν βγει στην αγορά, για την εύρεση του νέου του προπονητή.

Αν και ο χρόνος κυλάει οι «πράσινοι» έχουν ανακοινώσει την απόκτηση του Χρήστου Κόντη, που θα κληθεί να βγάλει τα… κάστανα από τη φωτιά ως υπηρεσιακός.

Τα ονόματα, που βγαίνουν στα δημοσιεύματα είναι πολλά και καιρό με τον καιρό πληθαίνουν ολοένα και πιο πολύ.

Ένας προπονητής, που έχει… προκύψει τις τελευταίες ώρες είναι ο Φερνάντο Σάντος! Ο Πορτογάλος τεχνικός, μετά το πέρασμά του, από το Αζερμπαϊτζάν είναι χωρίς δουλειά.

Όπως αναφέρει η «Record», η Αλ Αχλί από την Αίγυπτο τού έχει κάνει επίσημη πρόταση, αλλά ο ίδιος την απέρριψε. Κι αυτό, γιατί επιθυμεί την επιστροφή του στην Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό να τον έχει στο «μπλοκάκι» του.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο Φερνάντο Σάντος, έχει διατελέσει προπονητής της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας, ενώ είχε καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στο μακρινό 2002!

Fernando Santos has officially been fired by Poland. Confirmed. ⛔️🇵🇱 pic.twitter.com/7JLl4JfLaU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2023

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «Record»:

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογράψει τον Φερνάντο Σάντος. Χωρίς προπονητή από την απόλυση του Ρουί Βιτόρια τη Δευτέρα. Ο ιστορικός σύλλογος της Αθήνας εκτιμά ιδιαίτερα τον 70χρονο Πορτογάλο, παρά τις πρόσφατες αποτυχίες του στο τιμόνι της Μπεσίκτας και των εθνικών ομάδων Πολωνίας και Αζερμπαϊτζάν. Απολυμένος στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά την ήττα με 0-5 από την Ισλανδία, ο Φερνάντο Σάντος θα δώσει προτεραιότητα στην επιστροφή του στην Ελλάδα και λέγεται ότι αυτός είναι ο λόγος που απέρριψε πρόσφατα μια προσφορά από την Αλ Αχλί».