ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός φαίνεται πως έχουν «ξεχάσει» να… συμβιβάζονται στις τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Τα «φώτα» της 6ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League συγκεντρώνει το ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός, που θα διεξαχθεί στην Τούμπα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» φιλοξενεί τους Πειραιώτες, ψάχνοντας τη νίκη μετά από διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες, σε πέντε σερί ματς. Από την άλλη, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Πάντως, εάν κάτι παρουσιάζει ενδιαφέρον, στα στατιστικά των πρόσφατων αναμετρήσεων, μεταξύ των δύο ομάδων, αυτό εντοπίζεται σίγουρα στα… αποτελέσματα.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «αγνοούν» την ισοπαλία εδώ και 10 ολόκληρα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις! Όσο ιδιαίτερο και αν ακούγεται, από τη στιγμή που γίνεται λόγος για ένα ντέρμπι, οι δύο ομάδες είτε νικούν, είτε ηττώνται, από τον Απρίλιο του 2023 και έπειτα.

Για να βρούμε την τελευταία φορά που οι αντίπαλοι ήρθαν ισόπαλοι, θα χρειαστεί να «ταξιδέψουμε» στον Φεβρουάριο του 2023, στην Τούμπα. Τότε, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0, στην 21η αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας στη Stoiximan Super League.

Πάντως, το στατιστικό γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, εάν δούμε τι είχε συμβεί, στις 10 αναμετρήσεις που προηγήθηκαν αυτού του ανεπανάληπτου σερί!

Εκκινώντας, λοιπόν, από το συγκεκριμένο 0-0, τον Φεβρουάριο του 2023, και πηγαίνοντας προς τα «πίσω», θα βρούμε συνολικά πέντε ισοπαλίες, σε 10 αναμετρήσεις. Ήτοι, το 50% των αποτελεσμάτων!

Επομένως, φαίνεται πως οι δύο ομάδες «άλλαξαν» εξ ολοκλήρου την ταυτότητα των μεταξύ τους παιχνιδιών.

