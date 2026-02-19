Μία «ειδική βαθμολογία» της Stoiximan Super League, μπορεί να φέρει μία ομάδα-έκπληξη στην κορυφή, αρκεί να δούμε μόνο τα ματς του 2026!

Το 2026 έχει μπει στη ζωή μας, εδώ και περίπου τους τελευταίες τρεις μήνες. Το ποδόσφαιρο, αλλά και η Stoiximan Super League δεν σταματούν ποτέ. Γι’ αυτό και αξίζει να δούμε το πώς τα πάνε οι ομάδες, από την ημέρα, που είχαμε την αλλαγή του χρόνου.

Αν παρατηρήσουμε, τα δεδομένα που έχουμε τη δεδομένη στιγμή, θα δούμε πως στην «κορυφή» του 2026, έχουμε ένα κλαμπ-έκπληξη.

Κι όμως, αφού ο ΟΦΗ έχει κάνει το «μπαμ». Ωστόσο, υπάρχει και ένα μικρός «αστερίσκος», αφού ο ΠΑΟΚ έχει ένα ματς λιγότερο. Επομένως, η πρωτιά θα μπορούσε να είχε… αλλάξει χέρια.

Το ονειρικό 2026 του ΟΦΗ

Προφανώς και το 2026 έχει «μπει», με τον καλύτερο τρόπο για τους Κρητικούς. Από τη μία η πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και από την άλλη η «εκτόξευσή» τους στη Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει μαζέψει 13 βαθμούς, σε πέντε αναμετρήσεις, αφού μετρούν τρεις νίκες και από μία ισοπαλία και ήττα.

Δηλαδή, έχει περισσότερους βαθμούς, απ’ ότι είχε από την αρχή της σεζόν, μέχρι και τον Δεκέμβριο! Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά αρκεί να σκεφτούμε πως ο ΟΦΗ έχει συνολικά 25 βαθμούς.

Σε σύνολο πέντε αγώνων είναι η ομάδα, που έχει τους περισσότερους βαθμούς! Κι όμως, αφού η ΑΕΚ έχει 12, ενώ από 11 οι Λεβαδειακός και Ολυμπιακός, ΑΕΛ και Παναθηναϊκό!

Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, αλλά πάντα με ένα μικρό «αστερίσκο». Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ένα εξ αναβολής παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό;

Εκείνο με την Κηφισιά για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Επομένως, θα ήταν και η μοναδική ομάδα, που θα μπορούσε να… ξεπεράσει τον ΟΦΗ σε αυτήν την «ειδική βαθμολογία»!

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League από την 1η Γενάρη και μετέπειτα:

ΟΦΗ 13 βαθμοί

ΑΕΚ 12 βαθμοί

ΠΑΟΚ 11 βαθμοί *

Ολυμπιακός 11 βαθμοί

Λεβαδειακός 11 βαθμοί

ΑΕΛ 11 βαθμοί

Παναθηναϊκός 11 βαθμοί

Ατρόμητος 8 βαθμοί

Άρης 7 βαθμοί

Παναιτωλικός 6 βαθμοί

Πανσερραϊκός 4 βαθμοί

Asteras AKTOR 3 βαθμοί

Κηφισιά 2 βαθμοί *

Βόλος 1 βαθμός

*Έχουν ματς λιγότερο.