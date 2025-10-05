Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «προσπέρασε» την κούραση, μετά το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (05/10, 2-1) και τόνισε πως η ομάδα του έκανε «δώρα»!

Μπήκε ένα «τέλος» στο αήττητο που είχε ο Ολυμπιακός στις εγχώριες διοργανώσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στην Τούμπα με γκολ του Τσικίνιο.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ (05/10, 2-1) με ανατροπή μπόρεσε να πάρει ένα σπουδαίο «τρίποντο», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις τους στη NOVA, τόνισε πως η κούραση δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Άλλωστε, τόνισε πως η ομάδα του είχε μία μέρα παραπάνω για να «φορτίσει» τις μπαταρίες της, από ότι ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Την ίδια ώρα, μίλησε και για «δώρα», καθώς υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός «χάρισε» στον ΠΑΟΚ δύο γκολ.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Παραχωρήσαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο, κάναμε λάθη και ο αντίπαλος τα εκμεταλλεύτηκε. Γι’ αυτό χάσαμε το παιχνίδι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό».

Για την δεύτερη σερί ήττα και τι θέλει να δουλέψει στην διακοπή:

«Δεν θα αλλάξει κάτι, αυτό που δουλεύουμε πάντα. Σήμερα κάναμε δώρα στον αντίπαλο, θα πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο. Σήμερα κάναμε δώρο στον αντίπαλο δύο γκολ. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί Η κούραση δεν έπαιξε καθόλου ρόλο και ο αντίπαλος είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα είχε μια μέρα ξεκούρασης παραπάνω.