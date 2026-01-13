Ποιο ρεκόρ καταρρίπτει ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, μέσω ενός σούπερ deal!

Γοδόι Κρουζ και Παναθηναϊκός τα βρήκαν σε όλα για τον Σαντίνο Αντίνο, όπως ανέφεραν και τα ΜΜΕ της Αργεντινής!

Το σίριαλ του Ιανουαρίου λαμβάνει τέλος, αφού οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Το deal «έκλεισε» στα 10.000.000 ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του 20χρονου Αργεντίνου εξτρέμ, όπως ανέφερε ο έγκριτος ρεπόρτερ από τη Λατινική Αμερική, Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Και έτσι απλά, ένα μυθικό ρεκόρ στην ιστορία των μεταγραφών του Παναθηναϊκού, «σπάει»!

🚨Godoy Cruz ha llegado a un acuerdo de palabra con Panathinaikos para transferir a Santino Andino en €10M por el 75% del pase.

*️⃣Ya trabajan los abogados de los clubes en la redacción de los documentos. El joven delantero firmará hasta junio de 2029. #TratoHecho pic.twitter.com/ldFK88pXwJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 13, 2026

Συγκεκριμένα, ο Σαντίνο Αντίνο γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή που έχει πραγματοποιήσει ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του!

Έως τώρα, ο Τζιμπρίλ Σισέ είχε την πρώτη θέση στη σχετική λίστα, μέσω της μεταγραφής του το 2009. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε καταβάλλει 8.000.000 ευρώ για την απόκτησή του. Όσα είχε δώσει σε άλλες εποχές και συγκεκριμένα το 2001, για να αποκτήσει τον Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Ηρακλή.

Το Top-5 συμπληρώνουν δύο πρόσφατες μεταγραφές: ο Πελίστρι, που αποκτήθηκε έναντι 6.000.000 ευρώ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Τετέ, για 5.750.000 ευρώ από τη Γαλατάσαραϊ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Παναθηναϊκός επενδύει ένα μυθικό ποσό για την ένταξη του Σαντίνο Αντίνο στο ρόστερ του, πληρώνοντας την τωρινή του αξία, αλλά και την προοπτική του.