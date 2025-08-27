Πώς μία κίνηση της Πλατένσε «δείχνει» Παναθηναϊκό στην υπόθεση του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να διαπραγματεύονται με την Μπόκα Τζούνιορς, για την αγορά του 24χρονου μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, το «τριφύλλι» έχει συμφωνήσει να καταβάλει στην αργεντίνικη ομάδα το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, παραχωρώντας επίσης ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Παρά το γεγονός ότι ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, ο Ταμπόρδα αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ως δανεικός στην Πλατένσε. Επομένως, σε περίπτωση που προχωρήσει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, τότε θα πρέπει να διακοπεί άμεσα ο δανεισμός, ο οποίος έχει ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Ωστόσο, μία κίνηση της Πλατένσε, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στην Αργεντινή, δείχνει πως η μετακίνησή του στους «πράσινους» βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, η Πλατένσε ζήτησε από την Μπόκα να της παραχωρηθεί ως δανεικός ο Ματέο Μεντία, ένας 21χρονος υψηλόσωμος αμυντικός.

#Boca logró que Panathinaikós oferte US$ 5.000.000 por el 80% de Vicente #Taborda.



Platense solicitó a Mateo #Mendia, y si el chico termina de arreglar su contrato con el Calamar, va a ir a préstamo por el cupo que le quedará libre por la venta al exterior. pic.twitter.com/Eu9IFLOCZa — TodoBocaOficial (@todobocaoficia) August 27, 2025

Ουσιαστικά, είναι ένας όρος ώστε να προχωρήσουν στη διακοπή του δανεισμού, στον οποίο υπήρχε άλλωστε ρήτρα για να «σπάσει», σε περίπτωση που έρθει πρόταση για μεταγραφή. Με την προϋπόθεση, φυσικά, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Πλατένσε.

Επομένως, μένει να φανεί κατά πόσο ευσταθεί το συγκεκριμένο σενάριο, ώστε να προχωρήσει η μετακίνηση του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό.