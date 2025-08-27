Όπως αναφέρει ο έγκριτος Νικολό Σκίρα, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στο deal με την Μπόκα Τζούνιορς, για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βιθέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με αναφορές από Μέσα στην Αργεντινή, αλλά και την Ιταλία.

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε, μοιάζει να είναι μια… ανάσα από το «τριφύλλι».

Η αγάπη του Ταμπόρδα, πριν επιλέξει το ποδόσφαιρο & η «εκτόξευση» 4.975.000 ευρώ στην Πλατένσε (video) O Βιθέντε Ταμπόρδα όλα δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και το Ole.gr γράφει για την αγάπη του, πριν επιλέξει το ποδόσφαιρο και την «εκτόξευσή» του στην Πλατένσε.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει να καταβάλει στην Μπόκα Τζούνιορς το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, επιτρέποντας στον αργεντίνικο σύλλογο να διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Ο Ταμπόρδα, από την πλευρά του, φαίνεται να έχει δεχθεί πρόταση για ένα συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.