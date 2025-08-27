Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βιθέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με αναφορές από Μέσα στην Αργεντινή, αλλά και την Ιταλία.
Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε, μοιάζει να είναι μια… ανάσα από το «τριφύλλι».
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει να καταβάλει στην Μπόκα Τζούνιορς το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, επιτρέποντας στον αργεντίνικο σύλλογο να διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 20%.
Ο Ταμπόρδα, από την πλευρά του, φαίνεται να έχει δεχθεί πρόταση για ένα συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.