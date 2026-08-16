Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να «ενεργοποιήσει» τη μεταγραφή του Ναΐρ Τικνιζιάν, ενός παίκτη που η ζωή του μπορεί να ήταν διαφορετική, αν δεν είχε έναν συμμαθητή του!

Ο Ολυμπιακός «τρέχει», ώστε να ολοκληρώσει τις μεταγραφές που επιθυμεί.

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν είναι μία από τις υποθέσεις που οι «ερυθρόλευκοι» την έχουν προχωρήσει αρκετά.

Υπήρξαν συνεχόμενες συνομιλίες με τον Ερυθρό Αστέρα και το deal όλα δείχνουν ότι θα «κλείσει» κοντά στα 5.000.000 ευρώ.

Τι προβλέπουν οι όροι του deal για την απόκτηση του Τικνιζιάν από τον Ολυμπιακό & τα πεπραγμένα του Αρμένιου Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως προχωρά στην απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ποιο είναι το deal με τον Ερυθρό Αστέρα;

Για έναν παίκτη που έχει κάνει το «μπαμ» τα τελευταία χρόνια, αλλά παραλίγο η καριέρα του να τελειώσει άδοξα, όταν ο ίδιος ήταν οκτώ χρονών.

Παρ’ όλα αυτά, ένας συμμαθητής του μπόρεσε να τον «φέρει» ξανά στον χώρο του ποδοσφαίρου!

Ο συμμαθητής που «άλλαξε» την καριέρα του Τικνιζιάν

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν έπαιζε σε μία ακαδημία που είχε το όνομα: Kolomyagi, η η οποία είχε κανονίσει μία εκδρομή στο Σότσι.

Η οικογένεια του Αρμένιου ποδοσφαιριστή δεν ήταν εύπορη και οι γονείς του είχαν δώσει τα τελευταία χρήματα που είχαν, ώστε ο γιος τους να πάει μαζί με τα άλλα παιδάκια.

Ωστόσο, αυτή η εκδρομή δεν έγινε ποτέ. Ο λόγος; Ο προπονητής της ομάδας έδωσε τα χρήματα που πήρε, ώστε να πληρώσει τη δόση του αυτοκινήτου του.

Αμέσως οι γονείς του ήρθαν σε αψιμαχία με τον τεχνικό της ακαδημίας και ο μικρός Ναΐρ Τικνιζιάν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το μόνο που έκανε ήταν να παίρνει μία μπάλα και να παίζει στην αυλή του. Πολλές ομάδες κοντά δεν υπήρχαν και η οικογένειά του δεν μπορούσε να ξοδεύει καθημερινά λεφτά, ώστε να πηγαίνει στις προπονήσεις.

Τότε, εμφανίστηκε ένας συμμαθητής του ο Κέσα, που είχε καλέσει τον προπονητή του να δει τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα.

Οι γονείς του Κέσα, για πάνω από έναν χρόνο, είχαν αναλάβει τον Ναΐρ Τικνιζιάν στα «δρομολόγια» για την προπόνηση!

Σε μία κίνηση που -πιθανότητα- άλλαξε και την καριέρα του, καθώς αν δεν ήταν ο συμμαθητής του μπορεί στο «σήμερα» να μην μιλάγαμε για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Αυτήν την ιστορία την έχει εξιστορήσει ο Ναΐρ Τικνιζιάν σε παλαιότερη συνέντευξή του.