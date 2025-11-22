Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «πετάει» φωτιές στη Stoiximan Super League. Διανύει την καλύτερή του εκκίνηση βάσει αριθμών, αλλά ήδη ο Ολυμπιακός θα πρέπει να «ανησυχεί» για δύο λόγους.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υψηλές «πτήσεις» στη Stoiximan Super League. Μετά από 10 αγωνιστικές είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και επιθυμεί να συνεχίσει με νίκη τις υποχρεώσεις του.

Για να τα καταφέρει θα πρέπει να «ξεπεράσει» το «εμπόδιο» του Ατρομήτου (22/11, 20:00) στο Γ. Καραϊσκάκης.

Έτοιμοι για επιστροφή στην αγωνιστική δράση 💪🏻 pic.twitter.com/4QWjuIv8FM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 21, 2025

Ένας από τους ποδοσφαιριστές, που «λάμπουν» (και) τη φετινή σεζόν για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός φορ διανύει την καλύτερη εκκίνησή του στο πρωτάθλημα, αλλά ο Ολυμπιακός «ανησυχεί» ήδη για δύο λόγους!

Η καλύτερη εκκίνηση του Ελ Κααμπί και οι λόγοι, που «ανησυχεί» ο Ολυμπιακός

Οι πρώτες 10 αναμετρήσεις της Stoiximan Super League βρίσκουν τον 32χρονο επιθετικό στην κορυφή των πρώτων σκόρερ.

Έχει σκοράρει ήδη οκτώ τέρματα, τα περισσότερα από κάθε άλλη σεζόν του, μετά από τις πρώτες 10 «στροφές» στον Ολυμπιακό!

Κι όμως, αφού αν δούμε τις περασμένες αγωνιστικές χρονιές θα δούμε πως το 2023 είχε πέντε, ενώ το 2024 έξι τέρματα! Παρ’ όλα αυτά, αυτές του επιδόσεις έρχονται λίγο καιρό πριν αποχωρήσει για ένα σημαντικό διάστημα.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι πολύ κοντά. Η κλήση του στο Μαρόκο θα πρέπει να είναι δεδομένη. Επομένως, θα μιλάμε για μία απουσία, που θα έρθει στις αρχές του Δεκεμβρίου και θα κρατήσει έως και τις 29 του μήνα το λιγότερο!

Κι αυτό, γιατί τότε θα είναι η τελευταία αγωνιστική των ομίλων, με την «παρέα» του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί, αλλά και να φτάσει έως το τέλος.

Όταν επιστρέψει ο Αφρικανός επιθετικός στην Ελλάδα, θα «τρέξει» και το τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του!

Επομένως, θα είναι ελεύθερος να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί. Μάλιστα, πολλά είναι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον από κλαμπ του εξωτερικού.

Ωστόσο, υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση από τον Ολυμπιακό να τον ανταμείψει με μία νέα συμφωνία.

Κι όλα αυτά, ενώ η «σίγουρη απουσία» του και η λήξη του συμβολαίου του έρχονται σε μία περίοδο, που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πετάει «φωτιές» στη Stoiximan Super League!