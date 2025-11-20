Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ξανά σε δημοσίευμα που αφορά τη Μαρσέιγ. Ποιος έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του σέντερ φορ του Ολυμπιακού.

Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής φημολογίας, με νέο δημοσίευμα να τον «συνδέει» εκ νέου με τη Μαρσέιγ.

Όπως αναφέρει το «africafoot», ο τεχνικός διευθυντής της γαλλικής ομάδας, Μεχντί Μπενατιά, έχει ξεχωρίσει τον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού ως πιθανή επιλογή για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Ο Ελ Κααμπί έγινε «40ρης» στη Stoiximan Super League και «κυνηγάει» Ριβάλντο και Ελ Αραμπί! Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν έχει σταματήσει να σκοράρει από την ημέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό και πλέον «βλέπει» Ριβάλντο και Γιουσέφ Ελ Αραμπί!

Ο Ελ Κααμπί, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2026, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων χάρη στις εμφανίσεις του τόσο με τους Πειραιώτες όσο και με την εθνική Μαρόκου. Πρόσφατα, η Ναντ φέρεται να τον έχει ψηλά στους στόχους της, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει επίσης από τη Σαουδική Αραβία (Αλ Κάντσια, Αλ Χιλάλ), αλλά και από ομάδες στο Κατάρ και την Τουρκία.

Η περίπτωση της Μαρσέιγ παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς ο Μπενατιά γνωρίζει άριστα τον Ελ Κααμπί από τη συνεργασία τους στην εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Μουντιάλ του 2018. Η προσωπική τους σχέση και η εμπιστοσύνη του προς τον επιθετικό του Ολυμπιακού φαίνεται πως επηρεάζουν την απόφασή του να τον συμπεριλάβει στη λίστα των μεταγραφικών στόχων της γαλλικής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός, όμως, έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτήν την υπόθεση και στόχος του φέρεται να είναι, η παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Πειραιά, για άλλα δύο χρόνια. Οι «μνηστήρες» σαφώς και δυσκολεύουν την υπόθεση, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι, εφόσον χρειαστεί, να κάνουν άλλη μία οικονομική υπέρβαση για χάρη του επιθετικού τους. Άλλωστε, ήδη ο Ελ Κααμπί είναι ο υψηλότερα αμειβόμενος παίκτης του ρόστερ τους, με 2.500.000 ευρώ ανά σεζόν.