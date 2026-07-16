Ο Ολυμπιακός έχει στο «μπλοκάκι» του τον Όσο, που τους τελευταίους μήνες «ζει» μία εξωφρενική άνοδος στις «μετοχές» του, ενώ όλα ξεκίνησαν με τον Ματίας Αλμέιδα!

Ο Ολυμπιακός είναι «ζεστός» στο μεταγραφικό «παζάρι», καθώς προσπαθεί να «κλείσει» τις πρώτες του υποθέσεις, πριν τα προκριματικά Ευρώπης.

Mία από αυτές είναι και η θέση του αριστερού μπακ. Το ενδιαφέρον της Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα έχει «στρέψει» τους Πειραιώτες στην περίπτωση του Όσο.

Τι γίνεται με Ορτέγκα και Ρίβερ Πλέιτ; Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της Ρίβερ Πλέιτ, με τους Αργεντινούς να «χτυπούν» την πόρτα του Ολυμπιακού.

Ένος 23χρονου ποδοσφαιριστή που τους τελευταίους μήνες έχει κάνει το μεγάλο «μπαμ» στη La Liga.

Ο Ισπανός μπακ, μέχρι πριν λίγο καιρό, ήταν στην αναπτυξιακή ομάδα της Σεβίλλης.

Ωστόσο, με «αφετηρία» την παρουσία του με τον Ματίας Αλμέιδα έχει μία εξωφρενική άνοδο. Τόσο αγωνιστικά, όσο και στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο!

🧐 ¡Olympiakos ha realizado una oferta por Oso de 6,5M!



❌ ¡El Sevilla, que ha rechazado la oferta, continúa conversando con el club griego!



ℹ️ @GonzaloTortosa pic.twitter.com/xGzPoHjp7Q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2026

Η ξέφρενη πορεία του Όσο το τελευταίο εξάμηνο

Παρότι έχει «μπει» στο 23ο έτος της ηλικίας του, ο Όσο δεν έχει πολλές «παραστάσεις» από τη La Liga.

Μέχρι πρότινος ήταν βασικός στην τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας, έχοντας μερικές διάσπαρτες συμμετοχές με τη Σεβίλλη.

Όλα αυτά άλλαξαν τον περασμένο Δεκέμβρη. Ο Ματίας Αλμέιδα, μετά από συνεχόμενες φορές που τον είχε στον πάγκο τού έδωσε φανέλα βασικού!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταγράψει συνολικά 21 συμμετοχές στη La Liga -τις περισσότερες ως βασικός- έχοντας δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Από τότε που ήρθε και η «μονιμοποίησή» του στα «μεγάλα σαλόνια» έχει και μία «τρελή άνοδο» στο Transfermarkt.

Όταν πρωτοέπαιξε τη φετινή σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα η χρηματιστηριακή του αξία ήταν μόλις στις 200.000 ευρώ.

Όμως, μέσα σε λίγους μήνες έχει έρθει η «εκτόξευση». Ο Όσο τη δεδομένη στιγμή βλέπει την «τιμή» του να είναι στα 10.000.000 ευρώ!

Δηλαδή, είχε μία αύξηση της τάξεως του 4.900%, από όταν ήρθε η πρώτη του εμφάνιση στη La Liga τη περασμένη αγωνιστική χρονιά.

Πλέον, τα όσα έκανε τον έχουν βάλει για τα καλά στο «μπλοκάκι» του Ολυμπιακού και μοιάζει να είναι ο «εκλεκτός» του, σε περίπτωση που ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελέσει παρελθόν.