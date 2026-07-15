Ο Παντελής Χατζηδιάκος από τη νέα σεζόν θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, και θα συναντήσει ως αντίπαλο τον Τζέικομπ Νίστρουπ, έπειτα από μία συνεργασία που είχε αρκετά γκολ!

Ο ΠΑΟΚ «κλείδωσε» ακόμα μία μεταγραφή. Ο Παντελής Χατζηδιάκος, έπειτα από μία μακροχρόνια καριέρα στο εξωτερικό, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα!

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός ανήκει στην Κοπεγχάγη, όμως, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε τη «χρυσή τομή» και από τη νέα σεζόν θα είναι στα ασπρόμαυρα.

Στα μέρη μας θα συναντήσει και έναν παλιό του γνώριμο, που συνεργάστηκε μαζί του, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ποιος είναι αυτός; Ο Τζέικομπ Νίστρουπ! Οι δύο τους είχαν συνυπάρξει στην Κοπεγχάγη και μαζί έχουν κατακτήσει ένα Κύπελλο Δανίας και ένα πρωτάθλημα.

Όμως, η συνεργασία τους είχε και πολλά γκολ, με τον Παντελή Χατζηδιάκο να «ζει» τις πιο «παραγωγικές ημέρες» στα… χέρια του 38χρονου τεχνικού.

Παντέλης Χατζηδιάκος & Τζέικομ Νίστρουπ συνεργάστηκαν για γκολ

Αν εξαιρέσουμε τον Πάσκαλ Γιάνσεν, ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι ο προπονητής που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερες φορές τον Έλληνα αμυντικό.

Τι είναι αυτό που «ξεχώρισε» από τη συνεργασία τους; Το πόσο συχνά σκόραρε ο Παντελής Χατζηδιάκος!

Συνολικά σε 76 αναμετρήσεις είχε πέντε τέρματα, αλλά και τρεις ασίστ. Αριθμοί που είναι πολύ θετικοί, όταν μιλάμε για έναν κεντρικό αμυντικό.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό; Ο παίκτης της Κοπεγχάγης δεν είχε ποτέ ξανά τόσα τέρματα με έναν προπονητή. Για την ακρίβεια δεν είχε καν, τόσες συμμετοχές σε γκολ, αφού το «ταβάνι» του ήταν οι επτά!

Η μοίρα τα έφερε έτσι που και οι δύο τους έφυγαν από τη Δανία το ίδιο καλοκαίρι με ίδιο προορισμό.

Μπορεί να «έπιασαν» Ελλάδα, αλλά για διαφορετικά «μονοπάτια». Από τη μία, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, και από την άλλη ο Παντελής Χατζηδιάκος θα είναι στα μετόπισθεν του ΠΑΟΚ.

Κι όλα αυτά, ενώ έχουν «χτίσει» μία ιδιαίτερη πορεία που βοήθησε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να «βγει» μπροστά, χάρη στα τέρματά του!