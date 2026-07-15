Ο Ολυμπιακός έχει «ξεχωρίσει» την περίπτωση Μανώλη Σάλιακα, για το δεξί άκρο της άμυνάς του. Σε μία επιλογή που «τσεκάρει» αρκετά «κουτάκια».

Ο Ολυμπιακός «τρέχει» τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, λίγο καιρό πριν να έχουμε τα πρώτα του «τεστ» στα προκριματικά.

Μετά την αποχώρηση του Κοστίνια, και τη «μετακόμιση» του Ροντινέι στα εξτρέμ, έχει αφήσει ένα «κενό» στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Πάμπλο Μαφέο έχει «πιάσει» Λιμάνι, και το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τον Μανώλη Σάλιακα.

Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στη Ζανκτ Πάουλι από το 2022 και την περασμένη σεζόν ήταν στην Bundesliga. Έπαιξε συνολικά 20 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είχε ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Η περίπτωσή του «τσεκάρει» αρκετά «κουτάκια» και γι’ αυτό δεν περνάει απαρατήρητος από τον Ολυμπιακό.

Αρχικά, μιλάμε για έναν παίκτη που γνωρίζει τους Πειραιώτες, καθώς είχε παίξει στις ακαδημίες των «ερυθρολεύκων». Επομένως, θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή του, ακόμα και αν η πρώτη του «γνωριμία» γυρνάει στο μακρινό 2013.

Την ίδια ώρα, έχουμε να κάνουμε και με έναν club-trained player, που είναι πολύ σημαντικοί για τις λίστες της UEFA!

Δηλαδή, έχει περάσει τουλάχιστον 36 μήνες στον Ολυμπιακό, από τη ηλικία μεταξύ των 15-21. Άρα, θα μπορέσει εύκολα να «πιάσει» μία από τις τέσσερις θέσεις, που έχει να δηλώσει, για τα ευρωπαϊκά ματς.

Σε ένα κομμάτι που «πονούν» αρκετά οι Πειραιώτες, καθώ έχουν μόνο τους: Κωνσταντή Τζολάκη, Παναγιώτη Ρέτσο, Κώστα Φορτούνη και Χρήστο Μουζακίτη ως Έλληνες που έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής.

Σε μερικές «μεταφράσεις» που «δείχνουν» και το γιατί -ίσως- έχουν «στρέψει» τα βλέμματά τους στον Έλληνα αμυντικό.