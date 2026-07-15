Ήταν ήδη γνωστό, αλλά πήρε και επίσημη μορφή, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα μείνει στην ΑΕΚ, και για τα επόμενα δύο χρόνια.
Το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές έφτανε στο τέλος του αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, κοινή επιθυμία ήταν να συνεχίσουν μαζί.
Τελικά, το deal «έκλεισε» με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή να μένει στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
Έπειτα, από μία σεζόν που «εκτόξευσε» τη σεζόν της «Ένωσης», μέσα από μία στιγμή.
Η στιγμή του Γκατσίνοβιτς που «εκτόξευσε» την ΑΕΚ
Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στα τέλη του Νοέμβρη. Πιο συγκεκριμένα στις 27 του μήνα οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία, για την αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα (0-1), για τους ομίλους του Conference League.
Η ΑΕΚ δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού έπειτα από τρεις αγωνιστικές είχε μαζέψει τέσσερις βαθμούς.
Η «αποστολή» της στη Φλωρεντία δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά τελικά ήταν και το ματς που «εκτόξευσε» την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Ένα γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν αρκετό, ώστε να έρθει ένα πάρα πολύ σημαντικό «τρίποντο» για τη συνέχεια της σεζόν!
Από τότε η «Ένωση» έμοιαζε να παίζει με άλλον «αέρα», αφού είχε πάρει ψυχολογία, για όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.
Τελικά, η ΑΕΚ έφτασε μία… ανάσα πριν τα ημιτελικά του Conference League, και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.
Με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να βάζει το… λιθαράκι του σε μία αναμέτρηση που «εκτόξευσε» την ομάδα του.
Όμως, ο ίδιος όπως τόνισε και σε άπταιστα ελληνικά είναι ανυπόμονος και για όσα θα έρθουν τον επόμενο καιρό.