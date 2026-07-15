Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ανανέωσε με την ΑΕΚ, έπειτα από μία σεζόν, που «εκτόξευσε» την «Ένωση», με μία του στιγμή!

Ήταν ήδη γνωστό, αλλά πήρε και επίσημη μορφή, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα μείνει στην ΑΕΚ, και για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές έφτανε στο τέλος του αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, κοινή επιθυμία ήταν να συνεχίσουν μαζί.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς παραχώρησε στο ΑΕΚ ΤV την πρώτη του συνέντευξη στα ελληνικά(!), έπειτα από την ανανέωση του συμβολαίου του για δύο ακόμη χρόνια! https://t.co/ZCp51j3gys pic.twitter.com/f1ypBTFNAY — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 15, 2026

Τελικά, το deal «έκλεισε» με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή να μένει στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Έπειτα, από μία σεζόν που «εκτόξευσε» τη σεζόν της «Ένωσης», μέσα από μία στιγμή.

🎥 Το video του AEK TV από τη σημερινή μέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία.#AEKFC #PreSeasonhttps://t.co/pO8DXXuZ5J — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 14, 2026

Η στιγμή του Γκατσίνοβιτς που «εκτόξευσε» την ΑΕΚ

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στα τέλη του Νοέμβρη. Πιο συγκεκριμένα στις 27 του μήνα οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία, για την αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα (0-1), για τους ομίλους του Conference League.

Η ΑΕΚ δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού έπειτα από τρεις αγωνιστικές είχε μαζέψει τέσσερις βαθμούς.

Η «αποστολή» της στη Φλωρεντία δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά τελικά ήταν και το ματς που «εκτόξευσε» την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ έβαλε «φρένο» σε ένα απίθανο εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα στην Ευρώπη! Η ΑΕΚ έφυγε με ένα ιστορικό «διπλό» στις αποσκευές από τη Φλωρεντία, για να σταματήσει ένα «τρελό» εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα!

Ένα γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν αρκετό, ώστε να έρθει ένα πάρα πολύ σημαντικό «τρίποντο» για τη συνέχεια της σεζόν!

Από τότε η «Ένωση» έμοιαζε να παίζει με άλλον «αέρα», αφού είχε πάρει ψυχολογία, για όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.

Τελικά, η ΑΕΚ έφτασε μία… ανάσα πριν τα ημιτελικά του Conference League, και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να βάζει το… λιθαράκι του σε μία αναμέτρηση που «εκτόξευσε» την ομάδα του.

Όμως, ο ίδιος όπως τόνισε και σε άπταιστα ελληνικά είναι ανυπόμονος και για όσα θα έρθουν τον επόμενο καιρό.