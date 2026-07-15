Ο Ολυμπιακός «τσεκάρει» την περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, με τον Παραγουανό τερματοφύλακα, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, να βλέπει με πολύ καλό… μάτι την προοπτική των «ερυθρολεύκων».

Τις τελευταίες ημέρες έχει έρθει στην επιφάνεια ένα νέο όνομα, καθώς ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Ο Παραγουανός τερματοφύλακας έγινε αρκετά δημοφιλής, μετά τις εμφανίσεις του με την Εθνική Παραγουάης στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και έτσι, φαίνεται πως ξεχώρισε στη λίστα των «ερυθρολεύκων».

Το ενδιαφέρον για τον Κωνσταντή Τζολάκη γίνεται όλο και πιο έντονο, ιδίως από την αγγλική πλευρά, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να «τσεκάρουν» πιθανούς αντικαταστάτες.

Σε αυτό το πλαίσιο «ταιριάζει» και η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει «χτυπήσει» πόρτες, ρωτώντας για τη διαθεσιμότητα του 26χρονου γκολκίπερ, όπως προκύπτει από την Αργεντινή.

Προς το παρόν, μοιάζει να υπάρχει μία διαφορά με τις απαιτήσεις που αξιώνει η Σαν Λορέντσο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Χιλ λογίζεται στη λίστα ως «ξένος», επομένως σίγουρα θα πρέπει να «απελευθερωθούν» πρώτα κάποιες θέσεις από το «ερυθρόλευκο» ρόστερ, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποια κίνηση για την απόκτησή του.

Από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρον έχει και η πλευρά του ποδοσφαιριστή, η οποία ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr από την Αργεντινή, ο Ορλάντο Χιλ φαίνεται να «ψήνεται» αρκετά με την προοπτική του Ολυμπιακού. Το βλέπει ως ένα ιδανικό επόμενο βήμα για την καριέρα του, κάτι που ίσως κάνει τη διαφορά στο φινάλε. Μέχρι τότε, όμως, υπάρχει «δρόμος» ακόμα.

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Παραγουανού τερματοφύλακα στη Σαν Λορέντσο φτάνει στα 7 εκατομμύρια δολάρια και μένει να φανεί, πώς θα «κλείσει» η συγκεκριμένη υπόθεση.

Με τη φανέλα του συλλόγου από την Αργεντινή, ο Χιλ έχει καταγράψει συνολικά 59 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 29 περιπτώσεις.