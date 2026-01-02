Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Ιταλία για το νέο «κεφάλαιο» του Παναθηναϊκού, ενώ αναφέρθηκε στο πλάνο που έχει με το «τριφύλλι».

Στην ιταλική «La Republicca» παραχώρησε συνέντευξη ο Ράφα Μπενίτεθ, μιλώντας για διάφορα «κεφάλαια» της καριέρας του.

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν έλειψε ο Παναθηναϊκός, με τον προπονητή του «τριφυλλιού» να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο πλάνο που υπάρχει για τα επόνενα χρόνια, με στόχο την επιστροφή στους τίτλους.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Στην Ελλάδα με υποδέχθηκαν με εξαιρετικό τρόπο και το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού με εμπνέει ιδιαίτερα. Αθλητικό κέντρο, γήπεδο, νεαροί παίκτες. Πρόκειται για έναν σύλλογο που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 2026 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης. Τι χρονιά θα είναι για το ποδόσφαιρο; Η χρονιά του Μουντιάλ. Είμαι περίεργος να δω αν θα υπάρξει κάποια τακτική αλλαγή.

Με τον νέο κανονισμό που επιτρέπει την έναρξη του παιχνιδιού από το τέρμα μέσα από την περιοχή, από το 2019, έχουμε δει τις ομάδες να “χτίζουν” περισσότερο από πίσω. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όμως, το κλίμα άλλαξε και το μακρινό παιχνίδι επανήλθε στη μόδα, ακόμη και στα εθνικά πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι αυτή την τάση θα τη δούμε και στο Μουντιάλ».

Για την Εθνική Ελλάδας και τις πιθανότητες της Ιταλίας να προκριθεί στο Μουντιάλ: «Η Ελλάδα θα βελτιωθεί, είναι νεανική ομάδα, έχει καλό προπονητή και βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η Ιταλία του Γκατούζο θα προκριθεί, είναι υπερβολικά δυνατή για να μην τα καταφέρει».

Για το νέο «κεφάλαιο» στην Ελλάδα: «Είμαι χαρούμενος. Ο κόσμος είναι ευγενικός και ο σύλλογος έχει ένα όμορφο πρότζεκτ. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δουλεύουμε με ενθουσιασμό για να επαναφέρουμε τον σύλλογο στο επίπεδό του. Λένε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι ευχάριστο να ακούς καλά λόγια για τον εαυτό σου. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη με βελτίωση και αποτελέσματα».

Για τον προσεχή αγώνα με τη Ρόμα: «Θα είναι πολύ δύσκολο. Τα πηγαίνουν πολύ καλά και εμείς είμαστε σε μεταβατική φάση, αλλά ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί».

Για το αν του λείπει η Ιταλία: «Είμαι χαρούμενος στην Ελλάδα, αλλά ευτυχώς έχω σπουδαίες αναμνήσεις από όλες τις χώρες που πήγα».

Για τις υποδομές στην Ελλάδα σε σχέση με την Ιταλία: «Πολλοί σύλλογοι επενδύουν στις υποδομές. Εμείς διαθέτουμε ήδη ένα αθλητικό κέντρο με όλα όσα χρειάζονται για να εξελίξουμε τη δουλειά μας και ο πρόεδρος θέλει να το αναβαθμίσει, προς όφελος της πρώτης ομάδας και των ακαδημιών. Επιπλέον, στον Παναθηναϊκό έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου».

Για το πρότζεκτ στον Παναθηναϊκό και την επιστροφή στους τίτλους: «Είναι ένα πρότζεκτ 2.5 ετών. Κανείς δεν μου ζητάει να κερδίσω άμεσα. Ο στόχος είναι να χτίσουμε και να κάνουμε την ομάδα ξανά ανταγωνιστική. Δεν ξέρω αν αυτό θα πάρει μήνες ή χρόνο, αλλά θα είμαστε εκεί».