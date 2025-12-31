Ο Φερνάντο Τόρες «μεγαλούργησε» υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ και γι’ αυτό στο παρελθόν, δεν έχει διστάσει να παραδεχθεί πως «χρωστά» πολλά στον Ισπανό τεχνικό.

Φερνάντο Τόρες και Ράφα Μπενίτεθ έζησαν πολλά, κατά την κοινή τους παρουσία στη Λίβερπουλ. Ιδίως, ο Ισπανός παλαίμαχος επιθετικός έχει παραδεχθεί πως ένα μεγάλο μέρος από όσα πέτυχε στην καριέρα του, οφείλεται στον τεχνικό, πλέον, του Παναθηναϊκού.

Ο 41χρονος Ισπανός έπαιξε συνολικά σε 160 παιχνίδια, υπό τις οδηγίες του Μπενίτεθ, σε Λίβερπουλ και Τσέλσι. Ακριβώς όσα ματς είχε και με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, με μία σημαντική διαφορά. Τα γκολ που πέτυχε με τους δύο προπονητές!

Ο Φερνάντο Τόρες είχε πετύχει συνολικά 87 τέρματα, ενώ μοίρασε και 23 ασίστ, στις αναμετρήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ. Από την άλλη πλευρά, με τον τεχνικό της Ατλέτικο Μαδρίτης είχε μόλις 38 γκολ, με 15 ασίστ.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που ένιωθε ότι οφείλει πολλά στον Ισπανό τεχνικό. Γι’ αυτό και δεν έχει διστάσει να το παραδεχθεί δημόσια, αποθεώνοντας τον έμπειρο προπονητή.

Σε μία παλαιότερη συνέντευξή του στο «FourFourTwo», ο Τόρες είχε εξηγήσει αναλυτικά, όλα εκείνα τα στοιχείο, που καθιστούν τον Μπενίτεθ έναν σπουδαίο προπονητή, αλλά και πώς τον είχε βοηθήσει να αναπτύξει το δικό του ταλέντο, πιέζοντάς τον διαρκώς για το κάτι παραπάνω.

Μόνο ο Μπενίτεθ και ο Μεντιλίμπαρ, σε 65 χρόνια ιστορίας στην Ευρώπη! Ο Παναθηναϊκός με Ράφα Μπενίτεθ, ο Ολυμπιακός με Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το ελληνικό πρωτάθλημα θα «έχει» τους δύο προπονητές, με ένα πολύ σπάνιο επίτευγμα.

Ακολουθούν τα λόγια του Φερνάντο Τόρες, για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ.

«Όταν γνώρισα τον Ράφα συνειδητοποίησα ίσως για πρώτη φορά πόσο σημαντικός είναι ένας προπονητής. Δεν είναι απλώς κάποιος που βάζει 11 παίκτες στο γήπεδο και επιλέγει ένα σύστημα. Πρέπει να βγάζει το καλύτερο από κάθε παίκτη και κάθε παίκτης είναι διαφορετικός. Κάποιους πρέπει να τους πιέζεις και να τους προκαλείς, άλλους πρέπει να τους προσέχεις. Όταν έχω σκοράρει δύο ή τρία γκολ, μου λέει ότι έπαιξα άσχημα, ότι δεν βοήθησα στην άμυνα.

Μπορείς να σκεφτείς “άστο” ή μπορείς να σκεφτείς “την επόμενη φορά θα δουλέψω διπλά, θα κάνω αυτά που μου λέει και μετά θα δούμε τι θα πει”. Αλλά αν το κάνεις αυτό, πάλι έχει πράγματα να σου πει! “Σε εκείνο το κόρνερ άφησες τον αντίπαλό σου και έκανε σουτ…” Πάντα ζητάει περισσότερα. Ίσως υπάρχουν παίκτες που καταρρέουν με αυτό, αλλά προσωπικά εμένα με βοηθάει.

Ο Ράφα μου μιλάει πολύ για τη θέση του σώματός μου. Αν είσαι στραμμένος ελάχιστα περισσότερο δεξιά ή αριστερά μπορεί να κερδίσεις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αν τη στιγμή που δέχεσαι την μπάλα μεταφέρεις το βάρος σου, μπορείς να ξεφύγεις πιο εύκολα. Ο τρόπος που τοποθετείσαι απέναντι στα στόπερ, το να εστιάζεις στη θέση τους και να κρίνεις τις κινήσεις τους όσο και τις δικές σου είναι ζωτικής σημασίας. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έμαθα με τον Ράφα είναι πώς να παίζω πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή – πώς να κινούμαι πίσω από τους αμυντικούς ως μοναδικός επιθετικός. Δεν χρειάζεται να γυρίζω πίσω για να ζητάω την μπάλα. Καθορίζω τη θέση μου περισσότερο σε σχέση με τα στόπερ παρά με την μπάλα ή την ανάπτυξη.

Ο Ράφα αναλύει πάντα τα στόπερ που αντιμετωπίζω και ο προπονητής τερματοφυλάκων μου λέει για τους τερματοφύλακες. Σε έναν αγώνα όλα κρίνονται στα δέκατα του δευτερολέπτου και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν. Μπορεί να σου πουν: “Ο τερματοφύλακας πέφτει πάντα προς τη μία πλευρά και αν κάνεις υπομονή μπορείς να περιμένεις και να πας από την άλλη, ο τερματοφύλακας βγαίνει πολύ και μπορείς να τον κρεμάσεις…” Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες βοήθησαν πραγματικά, ειδικά τον πρώτο χρόνο όταν δεν ήξερα τους παίκτες, αν το στόπερ ήταν γρήγορο ή αργό, αν βγαίνει στα άκρα για να καλύψει και αφήνει χώρο πίσω ή αν μένει στη θέση του.

Στο τέλος, το μόνο πράγμα που μένει για πάντα είναι τα στατιστικά – πόσα γκολ έχεις σκοράρει σε πόσα παιχνίδια. Μερικές φορές τα πράγματα πάνω στα οποία δουλεύεις είναι πράγματα που δεν μπορείς καν να τα δεις, αλλά το συνειδητοποιείς όταν τα δοκιμάζεις, ότι κάθε μικρή λεπτομέρεια πάνω στην οποία δουλεύει ο Ράφα μαζί σου μπορεί να είναι τρία ή τέσσερα γκολ παραπάνω τη σεζόν. Τρία ή τέσσερα γκολ τη σεζόν για κάθε μικρή λεπτομέρεια που σου μαθαίνει μπορεί να γίνουν άλλα δέκα ή έντεκα γκολ και ξαφνικά σκοράρεις 30 γκολ τον χρόνο αντί για 20».