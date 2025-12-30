Ο Ανδρέας Τεττέη μίλησε για εκείνα που θα ήθελε να πετύχει, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Από το βράδυ της Δευτέρας (29/12), ο Ανδρέας Τεττέη αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Έπειτα από το αποχαιρετιστήριο βίντεο στην Κηφισιά, ακολούθησε η ανακοίνωση του «τριφυλλιού», με τον 24χρονο επιθετικό να φορά τα πράσινα, μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.

Στην πρώτη του συνέντευξη, στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού, ο Τεττέη μίλησε για τους στόχους του και αποκάλυψε πως θα ήθελε να τον θυμούνται ως πρωταθλητή.

«Θα ήθελα σίγουρα να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή, αλλά και ως ένα άτομο που τα έδωσε όλα και ήταν πάντα καλός. Καλός σαν χαρακτήρας και σαν παίκτης, γιατί πάντα αυτά μένουν στο ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ανδρέας Τεττέη:

Για τα συναισθήματά του:

«Το συναίσθημα είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα. Από μικρό παιδί τη θυμόμουν και πάντα περνούσα από εδώ για να πάω στο σχολείο, στο λύκειο που πήγαινα εδώ στους Αμπελόκηπους. Πάντα περνούσα, κοιτούσα το γήπεδο, το χάζευα και έλεγα: “Μια μέρα θα ήθελα πολύ να παίξω εδώ”».

Για το πότε ξεκίνησαν τα όνειρά του:

«Tα όνειρά μου ξεκίνησαν να τα κάνω όταν ήμουν 18-19 χρονών, εκεί όταν πήγα στην Κηφισιά και κατάλαβα ότι μπορεί να κάνω κάτι παραπάνω».

Για το αν ήταν το κατάλληλο χρονικό σημείο:

«Ναι, ήταν το καλύτερο timing τώρα, γιατί και την τελευταία φορά που είχαμε μια πρόταση ακριβώς την ίδια περίοδο δεν την προχωρήσαμε. Οπότε τώρα είχαμε πει ότι το καλύτερο για μένα θα είναι να γίνει τον Ιανουάριο, δηλαδή στη μέση της περιόδου».

Για την πίεση στην ομάδα:

«Το ξέρω, αλλά αισθάνομαι πολύ έτοιμος για όλα».

Για τα αν μίλησε με τον Κοτσόλη:

«Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, γιατί κοιτούσα πιο πολύ τις τελευταίες μου μέρες στην Κηφισιά, αλλά μου είχε πει ότι όταν έρθω εδώ, με τον σωστό τρόπο και με τη σωστή προπόνηση, θα κάνω πάρα πολλά πράγματα».

Για το αν θεωρεί πως θα βελτιωθεί:

«Σίγουρα, σίγουρα έχω πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και με την προπόνηση της ομάδας θα βελτιωθώ πάρα πολύ. Θα φανεί κιόλας στην πορεία ότι έχω βελτιώσει τις αδυναμίες μου».

Για την εικόνα που έχει έχοντας παίξει ως αντίπαλος:

«Η εικόνα που έχω για τη νέα ομάδα είναι ότι είναι μια ομάδα που, εντάξει, έχει πονέσει πολύ τον τελευταίο καιρό για το πρωτάθλημα, που το θέλει ο κόσμος και η ίδια η ομάδα. Πιστεύω ότι έχω έρθει εδώ πέρα για να βοηθήσω πάρα πολύ την ομάδα και να βοηθήσει κι εμένα. Σίγουρα και ο πρόεδρος και οι οπαδοί θέλουν το καλύτερο για την ομάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο».

Για το μέλλον του:

«Δεν έχω ποτέ ταβάνι. Δηλαδή πάντα ονειρεύομαι το κάτι παραπάνω. Και εδώ θέλω να δείξω πολλά περισσότερα πράγματα, ακόμα και στην Ευρώπη».

Για το τι θα ήθελε να δείξει:

«(Θα δώσω) την ψυχή μου και τη μαχητικότητά μου, και ότι δεν τα παρατάω ποτέ. Έχω έρθει εδώ για να δείξω τι μπορώ να κάνω πραγματικά».