Ο Θωμάς Στρακόσια θα απουσιάζει από το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (13/05, 19:30) και πλέον μόνο ένας ποδοσφαιριστής της Stoiximan Super League μπορεί να έχει το «απόλυτο» συμμετοχών!

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη φετινή σεζόν! Η «Ένωση» μπόρεσε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των Play Offs της Stoiximan Super League να «κλειδώσει» τον τίτλο.

Γι’ αυτό και ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να «ξεκουράσει» ορισμένους παίκτες απέναντι στον ΠΑΟΚ (13/05, 19:30).

Η μεγαλύτερη απουσία είναι κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Θωμάς Στρακόσια δεν θα είναι «παρών».

Ο Αλβανός τερματοφύλακας διανύει μία εξαιρετική σεζόν. Πάρα πολλές φορές βοήθησε την ΑΕΚ με τις επεμβάσεις του και στη Stoiximan Super League δεν είχε «χάσει» ούτε ένα δευτερόλεπτο.

Ωστόσο, μιας και όλα έχουν κριθεί ο προπονητής του αποφάσισε να δώσει μία ευκαιρία και στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Μία επιλογή που πλέον κρατάει «ζωντανό» μονάχα έναν ποδοσφαιριστή για το «απόλυτο» των συμμετοχών στο πρωτάθλημα!

Ποιος είναι αυτός; Και πάλι θα πάμε σε έναν τερματοφύλακα, καθώς είναι πιο εύκολο να μην έχουμε αλλαγές στην εν λόγω θέση.

Η ΑΕΚ σχεδόν «ισοφάρισε» τα φετινά της ευρωπαϊκά κέρδη, μόνο με το πρωτάθλημα! Ένα πρωτάθλημα από «χρυσάφι», καθώς η ΑΕΚ μαζί με την κατάκτησή του βλέπει τα κέρδη της από την Ευρώπη να «εκτοξεύονται»!

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ένας βασικός «πυλώνας» του Ολυμπιακού και αυτό το αποδεικνύουν και τα λεπτά συμμετοχής του.

Ο Έλληνας πορτιέρε έχει το «απόλυτο» στη Stoiximan Super League, τόσο στην κανονική διάρκεια, όσο και στα Play Offs!

Απέναντι στον Παναθηναϊκό ξεκινάει ξανά και γι’ αυτό εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μπορεί να είναι ο μοναδικός που δεν θα έχει «χάσει» ούτε ένα δευτερόλεπτο απ’ τα ματς της ομάδας του.

Για την ιστορία, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε για τη βασική ενδεκάδα εκτός του Αλμπέρτο Μπρινιόλι τους: Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει τους: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάντσες, Βολιάκο, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Χατσίδης, Μύθου, Γιακουμάκης.