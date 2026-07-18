Ο Στέφαν Ορτέγκα «παίζει» δυνατά για τον Ολυμπιακό, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε πάρει τους «επαίνους» απ’ τον Πεπ Γκουαρδιόλα για μία απόκρουση μισό… πρωτάθλημα!

Πολύ πιθανό μοιάζει το σενάριο ο Ολυμπιακός να είναι σε αναζήτηση βασικού τερματοφύλακα τις επόμενες ημέρες.

Η Χαλ «πρεσάρει» πάρα πολύ για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη, ενώ ο προπονητής της τόνισε πως τον περιμένει στην Αγγλία.

Γι’ αυτό και οι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσει να «σκαλίζουν» την αγορά, ώστε να βρουν τον αντικαταστάτη του, χωρίς να «χάσουν» χρόνο.

Konstantinos Tzolakis move to Hull City is 95% completed. Medical and signing the contract is left but everything else has been agreed.



Sergej Jakirović expects him to arrive Tuesday or Wednesday next week!



What a signing that is! #HCAFC #OlympiakosFC

pic.twitter.com/97A4hMdDdP — Kurt Johansson (@KurtJohansson_) July 17, 2026

Ένα όνομα που «παίζει» πάρα πολύ δυνατά είναι αυτό του Στέφαν Ορτέγκα. Ο Γερμανός τερματοφύλακας είναι ελεύθερος στην αγορά, μιας και ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει η διαπραγμάτευση ανάμεσα με μία άλλη ομάδα, η περίπτωσή του θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη.

Για έναν τερματοφύλακα που πριν από δύο χρόνια είχε μία απόκρουση που ήταν… μισό πρωτάθλημα για τη Μάντσεστερ Σίτι και έφερε μία επική αντίδραση από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά και τα συχγαρητήριά του.

Stefan Ortega is tonight's Player of the Match! 🧤 pic.twitter.com/i1YF0q0kvJ — Nottingham Forest (@NFFC) April 9, 2026

«Στο ένας εναντίον ενός είναι απ’ τους καλύτερους που έχω δει στη ζωή μου»

Πηγαίνουμε στην 34η αγωνιστική της Premier League τη σεζόν 2023-24. Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι έδιναν μία πραγματική «μάχη» τις τελευταίες αγωνιστικές, για το ποια ομάδα θα κερδίσει το πρωτάθλημα.

Οι «πολίτες» είχαν ένα μικρό πλεονέκτημα, αφού ήταν στο +2, αλλά την προτελευταία αγωνιστική ταξίδεψαν στο Λονδίνο, για να παίξουν με την Τότεναμ.

A save that altered the destination of the 2023/24 Premier League title…



👏 Stefan Ortega pic.twitter.com/MfGkb5d9iH — Premier League (@premierleague) November 23, 2024

Ο Στέφαν Ορτέγκα ήταν στον πάγκο, αφού στη βασική ενδεκάδα είχε ξεκινήσει ο Έντερσον. Όμως, ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή στο 69’ και λίγα λεπτά αργότερα έγινε «ήρωας».

Το σκορ έδειχνε 0-1 στον φωτεινό πίνακα και ο Χέουνγκ-Μιν Σον βγήκε τετ-α-τετ. Η ισοφάριση ήταν πολύ κοντά και η Άρσεναλ «παραμόνευε» στη γωνία. Όμως, ο Γερμανός τερματοφύλακας με μία ΑΠΙΘΑΝΗ απόκρουση κράτησε το σκορ ως είχε και η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε με το «τρίποντο», κερδίζοντας με 2-0!

A Stefan Ortega save that went down in Premier League history, and swung the title @ManCity's way 😮 pic.twitter.com/UMkBD95Mum — Premier League (@premierleague) January 29, 2026

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν πίστευε στα… μάτια του. Έπεσε κάτω και χάρισε μία από τις πιο επικές αντιδράσεις την καριέρα του.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε με αποθεωτικά σχόλια για τον Στέφαν Ορτέγκα αναφέροντας πως είναι ένας από τους λόγους που το πρωτάθλημα πήγε στα χέρια της ομάδας του!

Pep Guardiola's reaction when Manuel Akanji gave the ball away and Stefan Ortega made THAT late save to deny Son Heung-min!



A moment that could be so crucial in this Premier League title race! pic.twitter.com/ThoqztYywO — Premier League (@premierleague) May 14, 2024

«Έδωσε την εντύπωση, θα έλεγα, ότι η ομάδα είναι μια ομάδα. Ο Ορτέγκα έκρυβε τις κινήσεις, αλλιώς η Άρσεναλ θα είναι πρωταθλήτρια.

Ξέρεις πόσες φορές μας τιμώρησε ο Σον τα τελευταία επτά ή οκτώ χρόνια; Είπα ‘Όχι, όχι ξανά’. Αλλά ο Στέφαν έκανε μια απίστευτη απόκρουση. Έχει αυτό το ταλέντο. Στο ένας εναντίον ενός, είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου», ήταν τα λόγια του.

Για έναν παίκτη που πολύ πιθανόν να τον δούμε σε λίγο καιρό να είναι κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού.