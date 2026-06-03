Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ και με τη… βούλα παίκτης της ΑΕΚ, με την Τραμπζονσπόρ να κάνει γνωστό το deal που έφερε και τη μεταγραφή!

H πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ είναι γεγονός. Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφού είπε «αντίο» στην Τραμπζονσπόρ.

Οι εξελίξεις «έτρεξαν» γρήγορα και η «Ένωση» μπόρεσε από πάρα πολύ νωρίς να «κλείσει» την υπόθεσή του. Τις τελευταίες ώρες «πάτησε» Ελλάδα, πέρασε τα ιατρικά και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030! Δηλαδή, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Αμέσως με το που υπήρξαν οι επίσημες ανακοινώσεις έγινε γνωστό και το ποσό της μεταγραφής του Ουκρανού εξτρέμ.

Στην Τουρκία υπάρχει το ΚΑΡ ή αλλιώς η Δημόσια Πλατφόρμα Συναλλαγών, όπου οι σύλλογοι είναι αναγκασμένοι να δηλώνουν τα χρήματα των μεταγραφικών συμφωνιών τους.

Όπως ανακοίνωσε η Τραμπζονσπόρ το ποσό που έδωσε η ΑΕΚ, για να αποκτήσει τον Ολεξάντρ Ζουμπκόφ ήταν στα 4.000.000 ευρώ! Όμως, το deal δεν σταματάει εκεί.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και σε 500.000 ευρώ σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν τα μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, η τουρκική ομάδα θα διατηρήσει 10% από το καθαρό ποσό που θα λάβει η «Ένωση» σε μία πιθανή πώληση του Ουκρανού ποδοσφαιριστή μελλοντικά.

Σε μία αρκετά δαπανηρή μεταγραφή για την ΑΕΚ, που «μπήκε» σε αυτό το «παζάρι» πολύ δυνατά και μπόρεσε να «κλείσει» τον πρώτο της παίκτη για το καλοκαίρι.

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Αναλυτικά, τι αναφέρει το ΚΑΡ για τη μεταγραφή του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ:

«Επιτεύχθηκε συμφωνία για την οριστική μεταγραφή του επαγγελματία ποδοσφαιριστή μας, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, στην ΑΕΚ Αθηνών. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΑΕΚ Αθηνών θα καταβάλει στον σύλλογό μας 4.000.000 ευρώ ως αποζημίωση μεταγραφής. Επιπλέον, η ΑΕΚ Αθηνών θα καταβάλει υπό όρους μπόνους 500.000 ευρώ, καθώς και ποσοστό 10% επί οποιουδήποτε καθαρού ποσού μεταγραφής σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής μετακινηθεί σε άλλη ομάδα στο μέλλον».