Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έχει ήδη θέσει το δικό του χρονοδιάγραμμα για να φτάσει στο 100% της ετοιμότητάς του.

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έδειξε μερικά από τα στοιχεία που διαθέτει και για τα οποία τον απέκτησε ο Ολυμπιακός, παρά τη φιλική ήττα από τον Άγιαξ με 1-0 (18/07).

Ο κεντρικός αμυντικός των Πειραιωτών κέρδισε αρκετές μονομαχίες και έδειξε πως είναι αρκετά καλός με την μπάλα στα πόδια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μετά το φινάλε της φιλικής αναμέτρησης, ο Σμαΐλοβιτς μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως χρειάζεται ακόμα μία εβδομάδα, για να φτάσει στο 100% της ετοιμότητάς του.

Τελικό. Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-0. / Full-Time. AFC Ajax – Olympiacos 1-0. pic.twitter.com/yF04OTxQo0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς:

«Είναι τιμή μου να παίζω γι αυτή την ομάδα. Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση ως βασικός, παίζοντας πάνω από 45 λεπτά. Ο Αγιαξ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε καλά.

Ημασταν άτυχοι που δεχθήκαμε γκολ, νομίζω ότι είχαμε αρκετές ευκαιρίες και παίξαμε καλά. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά για εμάς.

Βρίσκομαι εδώ λιγότερο από δύο εβδομάδες. Η ομάδα είναι πολύ καλή, με πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι ταιριάζω εδώ απόλυτα. Μπορώ να δείξω τις ικανότητες μου, ίσως όχι φυσικά ακόμα, γιατί ήρθα εδώ αργά. Χρειάζομαι ίσως μια βδομάδα ακόμα για να είμαι στο 100%, αλλά νομίζω ότι είμαι εδώ όπως όλοι οι συμπαίκτες μου, για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να δείξω ότι είμαστε καλοί παίκτες και ο Ολυμπιακός είναι ένας κορυφαίος σύλλογος.

Ίσως λίγο το κομμάτι της φυσικής κατάστασης να μου λείπει, αλλά νιώθω πολύ καλά».