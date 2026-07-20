Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Ντιναμό Κιέβου!

Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, θα συνεχίσει τον ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Conference League.

Εκεί, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει στον δρόμο του τον ηττημένο του ζευγαριού Κάραμπαγκ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ ο επαναληπτικός θα είναι εκτός έδρας, στις 13 του μήνα.

O ηττημένος του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου θα οδηγηθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας. #UCL #draw #PAOK #NewEra pic.twitter.com/44f4jPO5K6 — PAOK FC (@PAOK_FC) July 20, 2026

Υπενθυμίζουμε πως το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07), ο ΠΑΟΚ γνώρισε το εμπόδιο που θα χρειαστεί να ξεπεράσει, προκειμένου να συνεχίσει στα Play Offs της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, σε περίπτωση που περάσει από την Ντινάμο Κιέβου.

Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League!

Σε περίπτωση που προκριθεί από την Ντιναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ θα έχει το πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού στο Europa League στην Τούμπα, στις 6 Αυγούστου, ενώ θα δοκιμαστεί εκτός έδρας στον επαναληπτικό, στις 13.