Η ΑΕΚ και ο ασταμάτητος Λούκα Γιόβιτς έκαναν το 2/2 απέναντι στον Παναθηναϊκό και «γύρισαν» το ρολόι 28 χρόνια πριν!

Η ΑΕΚ πήρε μία «μεγάλη» νίκη στην OPAP Arena, απέναντι στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με το… εκκωφαντικό 4-0 (18/01), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της «Ένωσης». Ή μάλλον, για την ακρίβεια, ήταν και πάλι εκείνος, που «έλαμψε» με αντίπαλο τους «πράσινους».

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του, το βράδυ της Κυριακής. Έτσι, συνέχισε στο ίδιο μονοπάτι, με ό,τι έκανε στη Λεωφόρο, στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 3-2 στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τον Γιόβιτς να επιτυγχάνει χατ-τρικ! Έτσι, μέσα σε δύο μόλις παιχνίδια, πρόλαβε ήδη να σκοράρει επτά γκολ κατά του «τριφυλλιού».

Με τον τρόπο αυτό, η «Ένωση» έκανε το 2/2 κόντρα στον Παναθηναϊκό, στη διάρκεια της φετινής κανονικής περιόδου στην Stoiximan Super League. Πότε συνέβη για τελευταία φορά κάτι αντίστοιχο; Πριν από 28 ολόκληρα χρόνια!

Όπως αναφέρει η σελίδα «SoccerBase», για να βρούμε την τελευταία φορά που έκανε έκανε το 2/2 με τον Παναθηναϊκό, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, χρειάζεται να επιστρέψουμε στη σεζόν 1997-1998.

Τότε, η ΑΕΚ είχε νικήσει στην έδρα της με 2-1, χάρη στα γκολ των Σαβέφσκι και Νικολαΐδη, ενώ πέρασε νικηφόρα και από το «σπίτι» των «πράσινων», νικώντας με 1-0, με μοναδικό σκόρερ τον Μαλαδένη.

Ο Λούκα Γιόβιτς, με τα επτα γκολ που έχει πετύχει σε δύο ματς με τον Παναθηναϊκό, κατάφερε να βοηθήσει την ΑΕΚ να «γυρίσει» το ρολόι 28 χρόνια πίσω.